Destaque no Instagram, Dra Lorena Marcondes é sucesso em harmonização

Com missão de resgatar autoestima, ela é referência por usar a biomedicina para construir a beleza

Especialista em transformações, a biomédica Lorena Marcondes é destaque nas redes sociais por compartilhar dicas, mostrar a rotina e tirar dúvidas sobre harmonização facial. De Divinópolis , ela já ultrapassou as divisas do Estado pela experiência no assunto. No Instagram @dra.lorenamarcondes, ela prova que o trabalho vai além de um simples procedimento estético e abraça a missão de resgatar a autoestima das pacientes, construindo a beleza em detalhes.

“A transformação da paciente é o que me deixa feliz de fato, e contribuir com essa realização é o que me faz feliz”, destaca Lorena, que hoje já uma referência na área de biomedicina estética.

Lorena é uma mulher visionária, que usa a profissão para devolver o brilho nos olhos das pacientes que a procuram em busca de uma transformação que a façam querer voltar se olharem no espelho.

São milhares de sorrisos resgatados todos os dias ao longo dos cinco anos de atuação. E o sucesso com a harmonização facial é tanto, que a dra. Lorena se tornou referência em Divinópolis

e hoje, muito requisitada, divide sua agenda entre Divinópolis

e a cidade de Belo Horizonte para atender a demanda.

Com agenda disputada, o atendimento é impecável. A simpatia e o carisma da biomédica deixam a consulta mais acolhedora e a competência garante um serviço confiável e resultados mais assertivos.

Queridinhos

Os procedimentos mais buscados na Clinica estão sendo Atualmente os seguintes: PUMP DE GLÚTEOS, OTOMODELAÇÃO,HARMONIZAÇÃO FACIAL

e o queridinho PREENCHIMENTO LABIAL

Agenda



Vale lembrar que é preciso agendar um horário com antecedência, de preferência um mês antes, para garantir o seu atendimento

Outra vantagem é que os dias e horários são personalizados para cada cliente. Entre em contato no WhatsApp pelo número (37 9916-9415) e garanta sua vaga.

