Deus, a esperança da Nação

Deus, nosso juiz, legislador e rei, nos salvará. Ele é a nossa esperança. D’Ele vem o nosso socorro!

Por Rev. Hernandes Dias Lopes

“Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso Rei; Ele nos salvará” (Isaías 33:22). O Brasil atravessa uma crise aguda e sistêmica. A turbulência é moral, política, econômica, social e religiosa. A sua capilaridade se espraia e cresce como tumores metastáticos, deixando a nação anêmica. Essa crise enfiou seus tentáculos nos poderes constituídos, fazendo-os apequenados aos olhos da nação. Judiciário, Legislativo e Executivo foram severamente atingidos, deixando o povo desassistido de esperança.

O texto bíblico de abertura deste artigo acende uma réstia de luz em nosso caminho, revelando-nos que nossa esperança não está nos homens, mas em Deus. Nosso socorro não vem da terra, mas do céu. Nossa salvação não está nas autoridades da República, mas no Senhor Deus, nosso juiz, legislador e rei.

Deus concentra em Suas mãos esse tríplice poder. Seu trono jamais se enverga sob a pressão dos criminosos que jeitosamente maquinam para se livrar de seus delitos. Suas leis nunca se rendem aos interesses inconfessos e escusos dos perversos para protegê-los. Seu governo em nenhum momento se fragiliza diante dos rumores da história ou dos estertores das ruas.

O trono de Deus está, imperturbavelmente, estabelecido. Deus reina soberano e absoluto em todo o universo. Ele levanta reinos e abate reinos. Levanta reis e depõe reis. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da Sua vontade. Aquele que está assentado na sala de comando do universo tem as rédeas da história em Suas onipotentes mãos.

Os juízes da terra podem falhar, e falham. Os legisladores podem se corromper, e se corrompem. Os governantes podem perder a governabilidade, e perdem. Mas o trono de Deus jamais será abalado. Suas leis jamais caducam e Sua justiça nunca é torcida. Seu poder em tempo algum se enfraquece. Seu juízo de nenhum modo se corrompe. Deus é o nosso juiz, legislador e rei. Nele está a nossa esperança. Dele vem a nossa salvação.

Deus é a base e o construtor do Poder Judiciário. Seu trono de justiça é o modelo para todos aqueles que julgam. Os tribunais da terra, não raro, por desprezarem esse paradigma, manipulam as leis, torcem a justiça, condenam o inocente e inocentam o culpado.

Deus é, também, o alicerce e o edificador do Poder Legislativo. Ele é o legislador supremo. Suas leis são justas e verdadeiras. Observá-las é viver sob o manto da bem-aventurança; porém, transgredi-las é expor-se ao opróbrio e à vergonha. Deus é, ainda, o fundamento e o arquiteto do Poder Executivo. O Senhor é o nosso rei. Seu trono é eterno. Seu governo jamais terá fim. Mesmo nos tempos mais turbulentos da história, nas crises mais avassaladoras que atingiram os homens, Deus nunca perdeu o controle. A história não está à deriva; caminha para uma consumação gloriosa, em que a vitória retumbante será do Senhor e do Seu Cristo.

O texto em tela não apenas acentua a verdade incontroversa de que Deus é o nosso juiz, legislador e rei, mas nos garante também de forma insofismável, que Ele nos salvará. Aqui colhemos decepções e mais decepções com os homens. Aqui, aqueles que vestem a toga da justiça, muitas vezes, maculam-na com a nódoa da corrupção.

Aqui, aqueles que legislam, muitas vezes, vendem sua consciência, para fazer leis injustas, para favorecer os inescrupulosos, empanturrados de ganância. Aqui, aqueles que governam, muitas vezes, aparelham o Estado, para esconder seus crimes e oprimir o povo a quem deveriam servir com abnegação e respeito. Ah, os homens nos decepcionam! Mas Deus, nosso juiz, legislador e rei, nos salvará. Ele é a nossa esperança. Dele vem o nosso socorro!