Di Paolo: massas e sopas para aquecer no inverno

Neste frio de inverno, não há nada mais delicioso do que se alimentar de comidas bem quentinhas, como sopas, caldos e muita massa, pratos que são os destaques nos restaurantes do Galeto Di Paolo, em cidades do Rio Grande do Sul e São Paulo, e também em Curitiba (PR) e Itapema (SC).

A filosofia da casa é o ‘comfort food’ que acolhe e conforta, proporcionada pela culinária dos imigrantes italianos no sul do país. O comfort food estimula as memórias boas, preza pelos ingredientes saudáveis e apresenta pratos simples e gostosos, assim como os sabores de infância, degustados com prazer e bons sentimentos.