Di Paolo oferece serviço de delivery e take out neste período de isolamento social

Paulistanos podem aproveitar as delícias da Serra Gaúcha sem precisar sair de casa

Sabores são capazes de despertar sensações, lembranças e afetos. O Di Paolo acredita que

todos merecem viver uma experiência gastronômica que acolhe e conforta, como as vividas pelas famílias de imigrantes italianos. Uma vivência em que tudo é feito com carinho, desde o cuidado no preparo e processo até o atendimento perfeito na entrega.

Neste contexto, para aqueles que não querem deixar de saborear as delícias do Di Paolo neste tempo de isolamento social, é possível solicitar os pratos servidos na casa por meio do sistema de delivery ou take out nas unidades a exemplo do carro-chefe do menu, o Galeto Al Primo Canto (R$ 54,00), iguaria assada na brasa de carvão com temperos especiais, o que a deixa crocante por fora e suculenta por dentro, além dos famosos acompanhamentos: Salada de Maionese (R$ 25,00), Polenta Frita e Brustolada (R$ 15,00) e Queijo à Dorê (R$ 18,00). Ademais, todas as massas que seguem conquistando paladares, também estão disponíveis neste cardápio customizado, a exemplo do Spaguetti, Tagliarini, Tortéi e Penne Integral por R$ 46,00 cada. Ao pedir a massa, o cliente pode escolher entre 5 opções de molhos: Alho e óleo, Pomodoro, Ragu de Costela, Tomate Seco e Quatro Queijos. Fechando com chave de ouro, a sobremesa que é de dar água na boca: Sagu feito com vinho colonial regado com creme de baunilha (R$ 19,00).

Além de tudo isso, as unidades Di Paolo oferecem também alguns produtos congelados, ideais para o preparo em casa pelo cliente como a famosa Sopa de Capeletti (R$ 63,00 – caldo e massa). “Queremos oferecer um serviço a mais para nossos clientes, que poderão levar nossos produtos para suas residências com o mesmo padrão e qualidade dos restaurantes ”, explica Jandir Dalberto, Sócio Fundador das unidades de São Paulo, ressaltando a paixão que os paulistanos demostraram pelo Di Paolo que, em apenas dois anos, já inaugurou 3 unidades na capital paulista.

Todos os pratos acima citados servem até 2 pessoas e podem ser solicitados por meio do nosso delivery próprio, iFood ou pelos telefones:

Lar Center: (11) 99300-5492 (Whatsapp) | (11) 2251-0944

Pinheiros: (11) 96629-4762 (Whatsapp) | (11) 2309-9440

Vila Olímpia: (11) 99322-7190 (Whatsapp) | (11) 2478-0990

Site: www.dipaolo.com.br | Delivery: www.dipaolo.com.br/delivery

