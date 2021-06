Di Paolo presenteia casais com 1 garrafa de espumante

18:45:14

Pensando em sempre proporcionar aos seus clientes momentos intimistas com o clima da Serra Gaúcha, o Di Paolo irá realizar uma ação especial para que os casais possam celebrar e brindar este Dia dos Namorados em grande estilo: Aqueles que realizarem sua reserva em uma das 3 unidades paulistanas (Lar Center, Pinheiros ou Vila Olímpia), irão ganhar como cortesia para celebração da data, uma garrafa de espumante para acompanhar sua refeição ou até mesmo para presentear quem você ama (exclusivamente para consumo no local).

A experiência completa no Di Paolo (R$88) começa com a sopa de capeletti e o pão colonial. Na sequência, são servidos três tipos de salada: radicci com bacon, salada de folhas e salada de batatas com maionese, todas acompanhadas de polenta frita, queijo à dorê e polenta na chapa. O galeto ao primo canto temperado com Sálvia, especialidade da casa, é servido à vontade.