‘Dia da Mulher na Ciência’: STEM Brasil incentiva formação de mulheres cientistas

Programa já formou mais de 6 mil professoras; pesquisas mostram maior

participação feminina na ciência, mas desigualdade ainda é barreira

Fevereiro, 2021 – No Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha,

em São Cristóvão (SE), a professora de química Patrícia Fernanda Andrade é

umas das responsáveis por desenvolver um projeto de iniciação científica que

tem gerado resultados, como prêmios em feiras de ciências e investimento

externo. Experimentos, como o de extração de óleo da semente da moringa,

garantiram, por exemplo, bolsa em universidade privada para três de suas

alunas. Iniciativas como a desta educadora, que recebeu formação do STEM

Brasil, desenvolvido pela ONG Educando by Worldfund, contribuem para que,

cada vez mais, as mulheres façam ciência no país e recebam os méritos,

principalmente nesta quinta-feira (11/02), quando é celebrado o “Dia

Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência”.

Dos cerca de 9 mil educadores capacitados pelo STEM Brasil desde 2009,

mais de 6 mil eram professoras. Uma pesquisa da editora científica Elsevier

aponta que, em 20 anos, a presença feminina passou de 35% para 44% entre

os pesquisadores brasileiros que publicam estudos. Porém, apesar do avanço

nas últimas décadas, a disparidade de gênero ainda é patente. Segundo

levantamento da Unesco, menos de 30% dos pesquisadores no mundo são

mulheres. No Prêmio Nobel, menos de 4% dos laureados na área foram

mulheres.

O Índice Anual do Estado da Ciência (State of Science Index – SOSI),

elaborado pela 3M e divulgado em outubro, mostrou que a falta de equidade

nas carreiras de STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia

e Matemática) e a desigualdade de gênero e raça são barreiras que impactam

o futuro.

No Brasil, iniciativas como o STEM Brasil trabalham para transformar esta

realidade. O STEM Brasil é um programa de qualificação de professores da

rede pública criado em 2009 e que já capacitou mais de 9 mil professores,

sendo a maioria mulheres. “É uma satisfação enorme para a Educando

contribuir para superar essas barreiras e reduzir as disparidades de gêneros.

Do total de professores que já capacitamos, 62% são mulheres”, afirma Kelly

Maurice, diretora executiva da Educando.

O STEM Brasil oferece aos docentes formação exclusiva, seguindo uma

metodologia própria, que enfatiza a “mão na massa” para dar vida ao currículo

obrigatório de ciências e matemática dos estados brasileiros. As técnicas de

ensino são baseadas em atividades práticas e facilitam o aprendizado de

conceitos teóricos. A metodologia incorpora, ainda, as habilidades do século

XXI necessárias ao mundo do trabalho, como resolução de problemas, trabalho

em equipe, pensamento crítico e comunicação.

Formada pelo STEM Brasil, Patrícia Andrade destaca que é papel do professor

trazer a proximidade da ciência e do cotidiano dos alunos. A partir de um

problema social próximo da realidade do aluno, explica, é desenvolvido o

trabalho, permitindo que o estudante desenvolva o pensamento crítico e

criativo, além de aprender a solucionar os problemas que vão aparecendo.

“Não é só conteúdo. Os alunos precisam desenvolver habilidades, e o STEM

Brasil mostra exatamente o tipo de habilidade que será trabalhada em cada

atividade”.

Marcos Paim, diretor do STEM Brasil, afirma que o interesse dos alunos por

uma carreira na área científica cresce conforme eles conseguem enxergar a

importância daquilo que estão estudando e da ciência no dia a dia. Paim

ressalta que, mais do que incentivar o aluno a seguir uma carreira na área de

ciências, esse tipo de educação permite trabalhar o aluno para desenvolver

habilidades, como solução de problemas e criatividade, cada vez mais

valorizadas por empresas.

Sobre o STEM Brasil

O STEM Brasil começou em Pernambuco, em 2009, e já formou ou está

formando um total de 8.909 professores em 1.096 escolas de 21 estados

brasileiros, alcançando um impacto positivo em mais de 742 mil alunos. O

sucesso levou o programa a ser adaptado para o currículo mexicano, e o

STEM en México iniciou a formação de professores no país em 2018. Segundo

levantamento da consultoria internacional ManpowerGroup, engenheiros e

profissionais de TI são cargos em que há grande carência de mão de obra em

ambos os países.

O programa oferece aos professores formação exclusiva, seguindo uma

metodologia própria, que enfatiza a mão na massa para dar vida ao currículo

obrigatório de ciências e matemática dos estados brasileiros. As técnicas de

ensino são baseadas em atividades práticas e facilitam o aprendizado de

conceitos teóricos. A formação envolve quatro áreas: física, química, biologia e

matemática. Cada professor passa por 180 horas de formação distribuídas ao

longo de dois anos. “O objetivo do STEM Brasil é incentivar o professor a

despertar a sua paixão nos alunos”, afirma Kelly Maurice, diretora executiva da

Educando.

Sobre a Educando

Inspirando Professores > Criando Líderes > Transformando Vidas

Fundada em Nova York em 2002 como World Development and Education

Fund (Educando by Worldfund), a organização não-governamental passou a se

chamar Educando em junho de 2018. Desde o início, trabalha em parceria com

governos locais para trazer investimentos de empresas privadas para projetos

educacionais na América Latina. Em 18 anos, a instituição já capacitou

aproximadamente 16.093 educadores de 11.914 escolas no Brasil e no México,

com impacto a cerca de 6,3 milhões de estudantes.

