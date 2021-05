Dia das Mães: O que Deus diz sobre as mães na Bíblia?

Saiba a importância do papel materno na vida dos filhos.

Deus revela na Bíblia que as mães são muito importantes na vida dos seus filhos, que junto com o pai cuidam e protegem a família.

Contudo, não é à toa que a Palavra de Deus instrui os filhos para honrar, respeitar e aprender com os ensinamentos dos pais.

