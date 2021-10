Dia do Professor: neurocientista distribui gratuitamente livros para estimular o hábito da leitura

Ads

Por Redação

Professor convidado do Brasília Educacional, Chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia da Logos University e professor da City University, Dr. Fabiano de Abreu distribui livros gratuitos.

No dia 15 de Outubro é celebrado no Brasil o Dia do Professor, data criada para homenagear os profissionais que formulam a base da sociedade e possibilitam a existência de todas as outras profissões. Por isso, o PhD, neurocientista, psicanalista e biólogo Dr. Fabiano de Abreu decidiu distribuir livros sobre comportamentos e hábitos que visam uma melhor saúde mental para comemorar a data.

De acordo com ele, é comum ouvir relatos de pessoas que têm dificuldades de aprendizado por conta de problemas relativos à memória, “Preocupado com a saúde mental por ouvir sobre problemas com foco atencional e memorização, decidi distribuir os livros gratuitamente para que haja plasticidade cerebral através da leitura e o estímulo desse hábito que não pode se perder”, explica. O neurocientista alerta ainda, que as queixas que ouviu ocorrem principalmente nas pessoas que contraíram o Covid-19 e, por isso, disseminar medidas no presente momento pode ajudar na manutenção de um bom funcionamento cerebral e ter um impacto grandioso na sociedade.

Ao todo são 6 livros destinados à melhora da qualidade de vida das pessoas. Para o neurocientista, além de absorver as dicas contidas em cada página, a leitura por si só ajudará a melhorar o humor e estimular a atividade cerebral.

Os livros podem ser baixados no site www.deabreu.pt.

Sobre o professor

O Prof. Dr. Fabiano de Abreu Rodrigues é chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia da Logos University International, professor Associado da City University e da UniLogos. Além disso, é também professor da Pós Graduação Lato Sensu em Psicanálise da FABIC. É orientador de inteligência da Faculdade ESEC, coordenador do Grupo de Habilidades Socioemocionais/Inteligências na empresa Teia Multicultural e professor convidado do Brasília Educacional.

