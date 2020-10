Dica para o Reveillon: Prado: um destino de sossego, mar, sol e muita cultura

14:48

Prado: um destino de sossego, mar, sol e muita cultura

Por conta de suas águas cristalinas, calmas e mornas, que variam entre tons de azul e verde, Prado é conhecida como o Caribe brasileiro e guarda verdadeiros tesouros turísticos. Seus 84 km de litoral são acompanhados por bela natureza muito bem conservada. Mas as belas paisagens não são as únicas raridades apresentadas, visitar o local é uma verdadeira aula de história brasileira pois os turistas têm a incrível experiência de revisita momentos marcantes do país através de pontos turísticos como o Monte Pascoal, primeira porção de terra avistada pelos portugueses quando chegaram no Brasil. Outro destaque é o passeio para Recife de Guaratiba, onde é possível realizar mergulhos e interagir com peixes diversos e fazer a observação das baleias Jubartes entre os meses de Julho e Novembro.

“Queremos promover um turismo de experiência e proporcionar vivências únicas aos nossos visitantes, afirma Maria Venturelli, proprietária de uma das principais pousadas da região, a Pousada Casa de Maria (www.pousadacasademaria.com.br) que reabriu para o público seguindo o protocolo de saúde e segurança proposto pela prefeitura do município de Prado e também aderiu ao Selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo. Venturelli completa: “’Por meio de nossa parceria com a Catavento Tour (www.cataventotour.com.br), estruturamos novos roteiros turísticos que irão promover o destino muito além do sol e praia, valorizando a cultura, a história e o artesanato”.

Dentro deste contexto, muito além das tradicionais canoas e jangadas coloridas, usadas na pesca artesanal, os encantos de Prado confortam a rotina no agitada de turistas acostumados com a correria do dia a dia já que a cidade reserva um movimento tranquilo e de paz o ano inteiro.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook