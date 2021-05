Direct do Instagram vai mostrar confirmação de leitura na lista de conversas

Rede Gazeta News Guarulhos

O Instagram Direct vai ganhar uma atualização para deixar mais simples saber se um contato leu sua mensagem. Atualmente, para ver a confirmação de leitura, precisa abrir a conversa com a pessoa específica. Com a mudança, o sistema vai funcionar de forma parecida com o Messenger do Facebook, mostrando se a mensagem foi lida logo na lista de conversas.

Agora, na lista de conversas, ao lado da última mensagem enviada, vai ter o tempo que ela foi lida. Ou seja, se aquele conteúdo foi visualizado há 5 minutos, 10, 15 ou até mesmo há algumas horas. Caso seja em grupo, vai dar para ver quantas pessoas leram a mensagem.

Hoje no Instagram Direct aparecem apenas as últimas mensagens recebidas, enviadas ou a última vez em que a pessoa ficou online na rede social (caso o recurso esteja ativo).

A plataforma também via facilitar o envio de fotos como reposta. Assim que você receber uma foto e abrir, vai ser possível clicar no ícone da câmera no canto inferior esquerdo e enviar uma foto como resposta.

O Facebook informou que os usuários do Brasil já podem usufruir da integração entre o Instagram Direct e o Messenger. Anunciada em setembro de 2020, a novidade permitirá que bate-papos e chamadas de vídeo ocorram entre as plataformas mesmo que um dos usuários não possua conta em uma das redes sociais.

Como parte do plano de integrar os chats de todos os aplicativos do Facebook, a interface de mensagens diretas do Instagram vai receber recursos do Messenger, como o “Assistir Juntos”, responsável pelas videochamadas do app.

