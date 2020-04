//Media briefing on COVID-19

Share this:

Discurso de abertura do Diretor-Geral da OMS no briefing da mídia sobre COVID-19 – 1 de abril de 2020

Ao entrarmos no quarto mês desde o início da pandemia do COVID-19, estou profundamente preocupado com a rápida escalada e a disseminação global da infecção.

Nas últimas cinco semanas, testemunhamos um crescimento quase exponencial no número de novos casos, atingindo quase todos os países, territórios e áreas.

O número de mortes mais que dobrou na semana passada. Nos próximos dias, chegaremos a 1 milhão de casos confirmados e 50 mil mortes.

Embora um número relativamente menor de casos confirmados tenha sido relatado na África e na América Central e do Sul, percebemos que o COVID-19 poderia ter sérias conseqüências sociais, econômicas e políticas para essas regiões.

É fundamental garantir que esses países estejam bem equipados para detectar, testar, isolar e tratar casos e identificar contatos – sou encorajado a ver que isso está ocorrendo em muitos países, apesar dos recursos limitados.

Muitos países estão pedindo às pessoas que fiquem em casa e desliguem o movimento da população, o que pode ajudar a limitar a transmissão do vírus, mas pode ter consequências indesejadas para as pessoas mais pobres e vulneráveis.

Convidei os governos a implementar medidas de bem-estar social para garantir que as pessoas vulneráveis ​​tenham alimentos e outros itens essenciais da vida durante esta crise.

Na Índia, por exemplo, o primeiro-ministro Modi anunciou um pacote de US $ 24 bilhões, incluindo rações gratuitas para 800 milhões de pessoas desfavorecidas, transferências de dinheiro para 204 milhões de mulheres pobres e gás de cozinha grátis para 80 milhões de famílias nos próximos 3 meses.

Muitos países em desenvolvimento lutarão para implementar programas de bem-estar social dessa natureza. Para esses países, o alívio da dívida é essencial para que eles possam cuidar de seu povo e evitar o colapso econômico.

Esta é uma ligação da OMS, do Banco Mundial e do FMI – alívio da dívida para os países em desenvolvimento.

Três meses atrás, não sabíamos quase nada sobre esse vírus.

Coletivamente, aprendemos uma quantidade enorme.

E todos os dias, aprendemos mais.

A OMS está comprometida em servir a todas as pessoas em todos os lugares com as melhores evidências para proteger sua saúde.

A OMS desenvolve orientações com base na totalidade das evidências coletadas em todo o mundo.

Todos os dias, nossa equipe conversa com milhares de especialistas em todo o mundo para coletar e destilar essas evidências e experiências.

Revisamos e atualizamos constantemente nossas orientações à medida que aprendemos mais, e estamos trabalhando para adaptá-las a contextos específicos.

Por exemplo, recomendamos a lavagem das mãos e o distanciamento físico, mas também reconhecemos que esse pode ser um desafio prático para aqueles que não têm acesso à água limpa ou que vivem em condições apertadas.

Juntamente com a Unicef ​​e a Federação Internacional da Cruz Vermelha, publicamos novas orientações para melhorar o acesso à lavagem das mãos.

As orientações recomendam que os países montem estações de lavagem de mãos na entrada de edifícios públicos, escritórios, pontos de ônibus e estações de trem.

Também estamos trabalhando duro com pesquisadores de todo o mundo para gerar evidências sobre quais medicamentos são mais eficazes no tratamento do COVID-19.

Houve uma resposta extraordinária ao nosso pedido para que os países participem do estudo Solidariedade, que está comparando quatro medicamentos e combinações de medicamentos.

Até agora, 74 países aderiram ao julgamento ou estão em processo de adesão.

Naquela manhã, mais de 200 pacientes haviam sido aleatoriamente designados para um dos braços do estudo.

Cada novo paciente que ingressa no estudo nos aproxima um passo de saber quais medicamentos funcionam.

Também continuamos a estudar as evidências sobre o uso de máscaras.

A prioridade da OMS é que os profissionais de saúde da linha de frente possam acessar equipamentos essenciais de proteção individual, incluindo máscaras médicas e respiradores.

É por isso que continuamos trabalhando com governos e fabricantes para intensificar a produção e distribuição de equipamentos de proteção individual, incluindo máscaras.

Há um debate em andamento sobre o uso de máscaras no nível da comunidade.

A OMS recomenda o uso de máscaras médicas para pessoas doentes e para quem as cuida.

No entanto, nessas circunstâncias, as máscaras só são eficazes quando combinadas com outras medidas de proteção.

A OMS continua a reunir todas as evidências disponíveis e a avaliar o uso potencial de máscaras de maneira mais ampla para controlar a transmissão de COVID-19 no nível da comunidade.

Este ainda é um vírus muito novo, e estamos aprendendo o tempo todo.

À medida que a pandemia evolui, o mesmo acontece com as evidências, e também o nosso conselho.

Mas o que não muda é o compromisso da OMS de proteger a saúde de todas as pessoas, com base na melhor ciência, sem medo ou favor.

Eu que agradeço.