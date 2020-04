//Discurso de abertura do Diretor-Geral da OMS no briefing da mídia sobre COVID-19 – 22 de abril de 2020

Rede Gazeta News Guarulhos

Bom dia, boa tarde e boa noite.

Globalmente, quase 2,5 milhões de casos de COVID-19 já foram relatados à OMS e mais de 160.000 mortes.

Vemos tendências diferentes em diferentes regiões e até dentro de regiões.

A maioria das epidemias na Europa Ocidental parece estável ou em declínio.

Embora os números sejam baixos, vemos tendências preocupantes de crescimento na África, América Central e do Sul e Europa Oriental.

A maioria dos países ainda está nos estágios iniciais de suas epidemias.

E alguns que foram afetados no início da pandemia agora estão começando a ver um ressurgimento nos casos.

Não se engane: temos um longo caminho a percorrer. Este vírus estará conosco por um longo tempo.

Não há dúvida de que os pedidos de estadia em casa e outras medidas físicas de distanciamento suprimiram com êxito a transmissão em muitos países.

Mas esse vírus continua extremamente perigoso.

As primeiras evidências sugerem que a maioria da população mundial permanece suscetível. Isso significa que epidemias podem facilmente reacender.

Um dos maiores perigos que enfrentamos agora é a complacência. Pessoas em países com pedidos de estadia em casa ficam compreensivelmente frustradas por ficarem confinadas em suas casas por semanas a fio.

É compreensível que as pessoas continuem com suas vidas, porque suas vidas e meios de subsistência estão em jogo.

É isso que a OMS também quer. E é para isso que estamos trabalhando, o dia todo, todos os dias.

Mas o mundo não voltará e não poderá voltar ao que era antes.

Deve haver um “novo normal” – um mundo mais saudável, seguro e melhor preparado.

As mesmas medidas de saúde pública que defendemos desde o início da pandemia devem permanecer a espinha dorsal da resposta em todos os países.

Encontre todos os casos;

Isole todos os casos;

Teste todos os casos;

Cuidar de todos os casos;

Rastrear e colocar em quarentena todos os contatos;

E educar, envolver e capacitar seu pessoal. A luta não pode ser eficaz sem capacitar as pessoas e sem a participação plena de nosso povo.

Os países que não fizerem essas seis coisas centrais e as fizerem consistentemente verão mais casos e mais vidas serão perdidas.

Para ser claro, o conselho da OMS é encontrar e testar todos os casos suspeitos, não todas as pessoas da população.

A OMS está comprometida em apoiar todos os países para salvar vidas.

E também estamos comprometidos com os direitos humanos e com o combate ao estigma e à discriminação onde quer que a vejamos.

Existem relatos preocupantes em muitos países, em todas as regiões, sobre discriminação relacionada ao COVID-19.

O estigma e a discriminação nunca são aceitáveis ​​em nenhum lugar e a qualquer momento e devem ser combatidos em todos os países.

Como já disse muitas vezes, é um momento de solidariedade, não de estigma.

A OMS também está trabalhando ativamente para lidar com os impactos da pandemia na saúde mental.

Trabalhando com especialistas em saúde mental em todo o mundo, a OMS produziu orientações técnicas para indivíduos e profissionais de saúde, reconhecendo a enorme tensão sob a qual estão submetidos.

Além disso, também desenvolvemos um livro infantil gratuito sobre o COVID-19 com parceiros da UNICEF, ACNUR, IFRC e UNESCO, entre outros.

Em menos de duas semanas, recebemos pedidos para traduzir o livro para mais de 100 idiomas, e o livro agora está sendo usado entre crianças rohingya no bazar de Cox e crianças na Síria, Iêmen, Iraque, Grécia e Nigéria.

===

Uma das principais funções da OMS é fornecer consultoria técnica baseada em evidências aos países.

Isso não é algo que fazemos sozinhos.

Todos os dias, trabalhamos com milhares de especialistas em todo o mundo para coletar, analisar e sintetizar a melhor ciência e transformá-la em orientação que devolvemos aos países.

Através de milhares de horas de discussão, trocamos experiências em primeira mão e debatemos a ciência para gerar os conselhos que colocamos à disposição de todos os países.

Em seguida, trabalhamos com os países para transformar essa orientação em ação.

A OMS possui funcionários em 150 países em todo o mundo, trabalhando diretamente com governos, cientistas e parceiros para coordenar planos nacionais de preparação e resposta e implementá-los.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os meus colegas em todo o mundo, em todos os 150 países, por seu trabalho e comprometimento.

Além disso, a OMS enviou mais de 70 equipes de emergência aos países para fortalecer a vigilância e fornecer conselhos sobre prevenção de infecções, como tratar pacientes, comunicação de riscos, capacidade de laboratório, gerenciamento de dados e muito, muito mais.

Também trouxemos suporte externo por meio de nossa Rede Global de Alerta e Resposta a Surtos – GOARN – e equipes médicas de emergência ou EMTs.

Além de apoiar os países, também monitoramos o progresso globalmente. Entre os países que informaram dados à OMS,

78% possuem um plano de prontidão e resposta;

76% possuem sistemas de vigilância para detectar casos;

E 91% têm capacidade de teste de laboratório para o COVID-19.

Mas ainda vemos muitas lacunas em todo o mundo.

Apenas 66% dos países possuem um sistema de referência clínica para cuidar de pacientes com COVID-19;

Apenas 48% têm um plano de envolvimento da comunidade;

E apenas 48% possuem um programa de prevenção e controle de infecções e padrões para água, saneamento e higiene nas unidades de saúde.

Em outras palavras, ainda existem muitas lacunas nas defesas do mundo e nenhum país possui tudo.

A OMS continuará trabalhando com os países e a comunidade internacional para fechar essas lacunas e criar capacidades sustentáveis ​​para agora e para o futuro.

Mas não estamos sozinhos. Trabalhamos com parceiros em todo o mundo para aproveitar seus conhecimentos e redes.

No início desta semana, a OMS e a União Internacional de Telecomunicações anunciaram uma parceria com empresas de telecomunicações para alcançar pessoas diretamente em seus celulares com mensagens de texto sobre o COVID-19.

Isso ajudará a atingir metade da população mundial que não tem acesso à Internet, começando na região da Ásia-Pacífico e sendo implementada globalmente.

Estamos convidando todas as empresas de telecomunicações do mundo inteiro a se unirem a essa iniciativa para ajudar a liberar o poder da tecnologia de comunicação para salvar vidas.

Também emitimos uma ligação com a Organização Mundial do Comércio, exortando os países a garantir o fluxo transfronteiriço normal de suprimentos médicos vitais e outros bens e serviços e a resolver interrupções desnecessárias nas cadeias de suprimentos globais.

Precisamos garantir que esses produtos cheguem rapidamente aos necessitados e enfatizamos a importância da cooperação regulamentar e dos padrões internacionais.

===

Finalmente, com o mês sagrado do Ramadã a partir de amanhã, gostaria de desejar a todos os muçulmanos do mundo todo o Ramadã Kareem.

É uma época de reflexão e comunidade – uma oportunidade de bondade e solidariedade.

Hoje falei com ministros da saúde de toda a região do Mediterrâneo Oriental.

Eu lhes assegurei que seríamos solidários com eles, como estaremos com todos os países.

Estamos juntos nessa. E só vamos superar isso juntos.

Mais uma vez, Ramadan Kareem. Shukran jazeelan.