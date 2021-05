Divulgado edital de novo concurso para a Polícia Militar; inscrições começam na próxima segunda-feira (24)

Rede Gazeta News Guarulhos

Ao todo, serão abertas 1.060 vagas destinadas para os cargos de Soldado e Oficial; provas serão realizadas no dia 15 de agosto

O governo do estado de Alagoas publicou nesta segunda-feira (17) o edital com o cronograma dos processos seletivos para o concurso da Polícia Militar em 2021. Serão oferecidas 1.000 vagas para soldado combatente e outras 60 vagas para oficial combatente. As inscrições para participar já se iniciam na próxima segunda-feira (24).

A remuneração para os cargos de oficial após a conclusão do curso de formação é de R$ 8.099,94. Já para os soldados, R$ 4.250,06. Além da escolaridade de nível médio, os candidatos devem ter entre 18 anos e 30 anos completos até a data limite para inscrição no concurso público, que será no dia 28 de junho.

Segundo o documento, algumas disciplinas serão cobradas no certame como Português, Matemática, Informática, Atualidades e Língua Estrangeira, que compõem os ‘conhecimentos básicos’. Outras matérias compõem os ‘conhecimentos específicos’, como Direito Penal, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direitos Humanos, entre outros que são citados.

Além da prova objetiva, o concurso vai contar com teste de aptidão física, avaliação médica das condições de saúde física e mental, avaliação psicológica, comprovação documental e investigação social, exame toxicológico.

A taxa custa R$95 para ambos os cargos.

Revisão é essencial para prova

A banca responsável pelas provas será a Cebraspe, considerada a mais temida pelos concurseiros. Com um estilo de prova diferente das demais bancas, como explica o coordenador pedagógico do AlfaCon Concursos, Daniel Lustosa, ela costuma fazer suas provas no modelo ‘certo ou errado’. Além disso, os temas de redação, por sua vez, “podem ser técnicos, com assuntos sobre o cargo/área do concurso, ou sobre atualidades, parecido com os vestibulares”.

Para conseguir se preparar bem, a principal dica do coordenador é realizar muitas provas de anos anteriores para saber como a banca pode cobrar as questões. Segundo ele, as “ideias se repetem bastante”. Lustosa ainda orienta o candidato a ficar atento com as pegadinhas que podem aparecer nos enunciados, além de tomar cuidado com o “chute” nas questões que tem dúvidas.

