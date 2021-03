Dominante nas últimas décadas do Carioca, Flamengo pode impor aos rivais diferença histórica em títulos

Em 1985, a distância do Tricolor para o Flamengo era de seis títulos. de 27 a 21. Desde então, não houve uma vantagem tão grande entre os dois clubes mais vencedores do Rio de Janeiro. Agora, caso conquiste o Carioca de 2021, o clube da Gávea chegará ao 37ª troféu, e abrirá seis justamente para o Flu, com 31. O Vasco soma 24 conquistas estaduais e o Botafogo, em quarto, tem 21 títulos.

A reforma financeira e administrativa do Flamengo, desde 2013, explica a distância para os rivais atualmente. Contudo, o domínio no Rio de Janeiro antecede as mudanças estruturais do clube, campeão em 14 das últimas 30 edições do Carioca. O Vasco ganhou sete, o Botafogo cinco, e o Fluminense 4. Caso confirme o título em 2021 – que seria o Hexa Tri do Rubro-Negro -, o Flamengo ficará com seis troféus a mais do que o Fluminense 12 anos depois de assumir o posto maior campeão carioca, enquanto precisou de 24 anos, entre 1985 e 2008, para tirar a mesma diferença em relação ao rival tricolor.