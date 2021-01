Dora Varella fatura título da 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Skate

Sexta no ranking mundial, paulistana soma pontos para vaga em Tóquio

Por Agência Brasil

A paulistana Dora Varella, de 19 anos, conquistou pelo segundo ano consecutivo o título feminino do estilo park, na etapa de abertura do Circuito Brasileiro, que ocorre na cidade de Criciúma (SC). O triunfo garantiu à atleta, sexta colocada no ranking mundial, mais 3.000 pontos, ampliando suas chances de garantir uma vaga este ano na Olimpíada de Tóquio (Japão), edição que marca a estreia do skate como modalidade nos Jogos. Cada país tem direito a levar levar até 12 atletas que estejam entre os 20 melhores do ranking da World Skate, a federação internacional da modalidade, sendo seis por estilo (três homens e três mulheres).

Na decisão do título (23), Varella somou 63,33 pontos, superando Erica Leguizamon (55,5) , segunda colocada, e outra forte candidata a representar o Brasil em Tóquio: Isadora Pacheco (52,67), que levou o terceiro lugar. A catarinense, de apenas 15 anos, ocupa a décima posição no ranking mundial.

Dora Varella foi a última a andar na pista do Parque Altair Guidi e arrancou aplausos dos demais skatistas com manobras arrojadas. “Fiquei tentando o heelflip indy [manobra em que skate sai do chão, e gira na frente do atleta], mas dessa vez não saiu. Vou treinar muito para conseguir fazer na próxima vez”, disse ao final da apresentação, em nota à imprensa.

A competição termina neste domingo (24), com transmissão ao vivo no STU Channel. Confira abaixo a programação:

Park

9h às 10h- Treinos Final Masculino

10h às 11h – Final Masculino Park

Street

9h às 10h30 – Treinos Final Feminino

10h30 às 12h – Treinos Final Masculino

12h às 13h10 – Final Feminino Street

13h30 às 14h40 – Final Masculino Street

15h às 16h – Cerimônia de Premiação