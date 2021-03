Doria adianta que São Paulo adotará novas medidas restritivas

10:48:42

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse na manhã desta quarta-feira, em visita ao Instituto Butantan, que o estado deve adotar novas medidas restritivas contra a covid-19. O anúncio deve ser feito ainda nesta tarde, durante entrevista coletiva.

“Anunciaremos medidas adicionais que certamente serão adotadas. Nós estamos diante de um quadro gravíssimo e dramático, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil”, disse Doria.

Recorde de mortes por covid-19

São Paulo registrou um novo recorde de mortes por covid-19 na terça-feira, 16. Foram 679 óbitos em 24h. Além disso, as taxas de ocupação dos hospitais estão perto de 100%.

No momento, todo o estado de São Paulo vive a chamada fase emergencial, com toque de recolher das 20h às 5h. Essa classificação foi feita na última segunda-feira, 15. Pela regra, até o dia 30 de março, celebrações religiosas e esportivas coletivas estão proibidas, assim como o acesso a praias e parques. Apenas serviços essenciais estão funcionando no momento no estado.

Na terça-feira, 16, ao menos 12 cidades da região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, anunciaram que entrariam em lockdown a partir de hoje. Os serviços de transporte coletivo serão suspensos e até supermercados estarão fechados, podendo funcionar apenas com o esquema de delivery.

