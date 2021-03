Doria autoriza cessão de armas da PM para as GCMs

17:30:47

O governador de São Paulo, João Doria, sancionou, na sexta-feira, 12, o projeto de lei da deputada estadual Carla Morando que autoriza a cessão dos armamentos utilizados pela Polícia Militar à Guarda Civil Municipal (GCM) dos municípios paulistas. A proposta objetiva fortalecer a segurança das principais cidades do estado, segundo esclarece a parlamentar, que é líder do PSDB na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Com a nova lei, sempre que o Governo do Estado efetuar a troca do armamento, os antigos equipamentos passarão por uma avaliação e as armas, em perfeito estado, serão destinadas aos municípios. Antes do projeto, as armas de São Paulo eram encaminhadas a outros estados. “Muitos municípios não possuem armamento para os guardas civis e, por isso, fiz a proposta de lei. Como parlamentar, estou trabalhando para garantir mais segurança e qualidade de vida a população”, esclareceu Carla.

Logo após a sanção do governador, Carla Morando visitou a Secretaria de Segurança Urbana de São Bernardo do Campo, cidade administrada por seu marido, o prefeito Orlando Morando, quando discutiu a importância da medida com o secretário de segurança municipal, coronel Carlos Alberto dos Santos. “O projeto da deputada Carla é muito importante para o município. Hoje, a GCM atua em parceria com a PM e é extremamente importante equipar os profissionais da segurança. Tenho certeza que a segurança do Estado irá melhorar bastante”, disse o secretário.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook