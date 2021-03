Doria chama Bolsonaro de ‘líder psicopata’

Rede Gazeta News Guarulhos

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chamou o presidente Jair Bolsonaro de ‘líder psicopata’ e criticou a atuação do governo federal no combate à Covid-19 durante entrevista à CNN nesta segunda-feira (22).

“Estamos em um daqueles momentos trágicos da história em que milhões de pessoas pagam um preço alto por ter um líder despreparado e psicopata no comando de uma nação”, disse Doria.

O governador disse que muitas mortes poderiam ter sido evitadas se Bolsonaro tivesse “agido com a responsabilidade que o cargo lhe confere” e que o maior erro do presidente foi “ter uma disputa política com os governadores que estão tentando proteger a população”.

