Doria e Moro se encontram em São Paulo

O governador João Doria e o ex-juiz Sergio Moro, candidatos a presidente da República pelo PSDB e Podemos, respectivamente, se reuniram em São Paulo nesta quarta-feira, 8, na casa da deputada Renata Abreu, presidente nacional do Podemos. O encontro, que também contou com a presença do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, aconteceu após Moro ter lançado seu livro “Contra o sistema de corrupção”, em um hotel de luxo na capital paulista.

Os dois discutiram sobre um possível entendimento entre o PSDB e o Podemos com vistas às eleições presidenciais de 2022. Depois da reunião, Doria disse à ISTOÉ que “o encontro foi positivo para construção de uma base de centro liberal com sentimento de proteção do Brasil e dos brasileiros”.

Esta foi a primeira vez que os dois se encontram desde que lançaram suas candidaturas presidenciais. Doria lançou-se depois de ter sido escolhido como candidato do PSDB nas prévias realizadas no último dia 27 contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, enquanto que Moro anunciou que seria candidato após filiar-se ao Podemos no último dia 9, em evento realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Em recente entrevista, Doria disse que ele e Moro estarão juntos no ano que vem. “Em 2022 eu e Moro estaremos no mesmo campo”. O governador de São Paulo esclareceu, contudo, que isso não significa “necessariamente que os dois estejam em uma mesma candidatura.

Já Moro disse ter ampliado as conversas com diversas lideranças para a construção de um projeto de País, que vá no sentido da recuperação econômica e da geração de emprego e renda. “É preciso construir para o Brasil um projeto equilibrado, olhando para o futuro, para o resgate da esperança dos brasileiros e brasileiras”, disse Moro.