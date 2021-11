Dose adicional é liberada para toda a população acima de 18 anos com esquema vacinal completo há 5 meses

Ads

18:52:20

A partir desta quarta-feira (24) todas as pessoas com 18 anos ou mais com ou sem comorbidades e que tenham tomado a segunda dose ou a dose única há pelo menos cinco meses poderão receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19. A liberação para esse público faz parte da segunda etapa da ampliação da dose adicional pela Prefeitura de Guarulhos.

A primeira etapa, iniciada na última sexta-feira (19), contemplou aeroviários, indígenas, metroviários, motoristas e cobradores de ônibus, pessoas com idade igual ou superior a 18 anos portadoras de deficiência em Residência Inclusiva (RI), pessoas com deficiência, população em situação de rua, portuários, quilombolas e trabalhadores da educação e da segurança.

Vale destacar que todos os que receberam a segunda dose ou a dose única até 24 de junho poderão procurar uma Unidade Básica de Saúde ou o Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro) para se imunizar. A vacina utilizada como dose de reforço será a disponível na unidade, distribuída pela Secretaria Estadual de Saúde.

Vacinados com Janssen

Os munícipes vacinados com a dose única de Janssen há pelo menos cinco meses receberão a dose adicional conforme a orientação do Governo do Estado.

ADS