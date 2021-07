Duas escolas municipais recebem obras de reforma e revitalização

Ads

A Prefeitura de Guarulhos realiza obras de reforma e revitalização em mais duas unidades da rede municipal de ensino. O investimento é de R$ 690 mil na troca de telhados, pintura interna e externa, reparo das calhas, entre outras melhorias que vão beneficiar mais de 2.100 alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) das EPGs Pastor Sebastião Luiz da Fonseca e Vinícius de Morais.

A EPG Pastor Sebastião Luiz da Fonseca ocupa uma ampla área com mais de 9 mil m² na praça Estrela, no bairro Cidade Soberana. A diretora, Mirian Pires Jacintho, lembra que a escola não recebe obras desse porte desde a inauguração, em 2003. A quadra, que era usada pela comunidade à noite e nos finais de semana, também será totalmente revitalizada. Logo que seja possível, as atividades serão retomadas em melhores condições.

A praça Estrela abriga, além da escola municipal, mais dois equipamentos públicos importantes: o Centro Municipal de Incentivo à Leitura Fernando Pessoa e a base de Guarda Civil Metropolitana – Inspetoria Regional Nordeste. Para Miriam Jacintho, o ambiente escolar bonito e atrativo é um direito das crianças e “nossa escola vai se tornar referência na região”.

Segundo a diretora da EPG Vinicius de Morais (Bonsucesso), Luciana Giandeli Malecka, a reforma em andamento atende a demandas de grande porte que não podem ser feitas somente com os recursos do Programa de Recursos Educacionais Descentralizados (Prorede) e contempla as solicitações da comunidade escolar que mais foram citadas na última pesquisa de satisfação realizada. “Será um grande ganho para nossa escola, que merece o embelezamento e os reparos tão necessários para um melhor acolhimento dos alunos, familiares e profissionais que utilizam o espaço diariamente”.

Atualmente, a Prefeitura de Guarulhos realiza obras de reforma e revitalização em sete escolas da rede municipal, o que representa um investimento da ordem de R$ 4 milhões. O secretário de Educação, Paulo Matheus, explica que esse é um processo de recuperação estrutural de várias unidades escolares que apresentam algum problema. “Essa iniciativa vai ao encontro do compromisso do governo de adequar os espaços públicos para atender melhor nossos funcionários e alunos”.

Escolas municipais com obras em andamento

EPG Manuel Bandeira

EPG Castro Alves

EPG Elis Regina

EPG Alfredo Volpi

EPG Teresinha Mian Alves

EPG Vinicius de Morais

EPG Pastor Sebastião Luiz da Fonseca

