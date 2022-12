E se Neymar não jogar? Veja as opções de Tite caso o camisa 10 seja desfalque na Seleção Brasileira

Principal jogador da Seleção Brasileira, o atacante Neymar causou preocupação ao sair da partida contra a Sérvia na última quinta-feira com dores no tornozelo direito. O camisa 10 teve uma entorse no local e ainda é dúvida para o duelo contra a Suíça, na próxima segunda-feira, pela segunda rodada da Copa do Mundo.

Após a partida, Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, explicou a situação de Neymar, e o técnico Tite chegou a dizer que o jogador do Paris Saint-Germain não preocupa. O atleta, porém, seguirá em observação nos próximos dias.

Mas e se Neymar não tiver não condição de enfrentar os suíços, como Tite poderá armar a sua equipe para a próxima partida? É o que LANCE! mostra a seguir.

Brasil x Servia – Neymar

Tornozelo de Neymar ficou muito inchado após lesão (Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP)

Quando o camisa 10 foi substituído, o atacante Antony entrou em seu lugar. Esta opção, contudo, não deve estar na cabeça do treinador, já que o atleta do Manchester United atua pelas beiradas. Na substituição, inclusive, Rodrygo foi deslocado para o meio para fazer a função de meia.

O jogador do Real Madrid, que normalmente joga pelas pontas, sabe fazer a função pelo meio. Nos treinos em Turim, em um dos treinos que Tite esboçou a escalação, o comandante do time canarinho colocou o Rayo justamente como “reserva” de Neymar. No clube merengue, na ausência de Karim Benzema, Rodrygo também jogou centralizado.

Brasil x Sérvia – Rodrygo

Rodrygo quase marcou belo gol no fim da partida (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

A segunda opção para o técnico Tite é a entrada do volante Fred. Nesta configuração, Lucas Paquetá jogaria mais adiantado, na função de Neymar, atuando mais perto do gol. Fred, aliás, era cotado para começar a partida. O jogador do Manchester United brigava com Vini Jr pela titularidade.

Tite, entretanto, apostou numa equipe mais ofensiva e escolheu o camisa 20 do Real Madrid. A aposta foi justificada, já que Vini participou dos dois gols de Richarlison. No primeiro, o atacante finalizou para o Pombo pegar o rebote. Já no segundo, o ex-Flamengo deu linda assistência de trivela para o camisa 9 marcar de voleio.

Brasil x Sérvia – Fred

Fred jogou pouco mais de 20 minutos (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

A terceira e última alternativa de Tite, e também a mais improvável, é a escalação de Everton Ribeiro. O jogador de 33 anos voltou a ser chamado por Tite após grande reta final de temporada no Flamengo e pode jogar pelo meio.

O jogador rubro-negro terminou o ano em alta com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, onde foi destaque nas finais das duas competições, mas está atrás na corrida com os companheiros. Na Data Fifa de setembro, o camisa 22 entrou em campo no amistoso contra Gana, no segundo tempo, mas não saiu do banco contra a Tunísia.

Éverton Ribeiro – Seleção Brasileira – Brasil

Everton Ribeiro em ação contra Gana, em setembro (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)