Eclipse formará “anel de fogo” ao redor da Lua nesta quinta-feira

15:46:26

Mais um fenômeno astronômico poderá ser avistado da Terra. O eclipse solar anular, popularmente chamado de “anel de fogo”, acontecerá na manhã desta quinta-feira (10). Mais precisamente, ele começará às 5h12min (hora de Brasília) e deve durar apenas 3 minutos e 51 segundos. Este é o primeiro evento do tipo a ocorrer desde dezembro de 2019.

O que forma o “anel de fogo”?

Para entender o “anel de fogo”, é necessário primeiro compreender o que é um eclipse. O fenômeno ocorre quando um astro oculta outro. Por exemplo, quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, tapando a principal estrela do sistema, esse evento é chamado de eclipse solar.

O eclipse solar, por sua vez, pode ter diferentes características dependendo da distância em que a Lua está da Terra no momento do fenômeno. Se o satélite está em seu apogeu, quando está mais longe do planeta, ele ficará menor e não conseguirá encobrir totalmente o Sol. Este movimento é batizado de eclipse solar anular, ou “anel de fogo”.

Como assistir ao fenômeno

O “anel de fogo” não poderá ser visto a olho nu no Brasil. O fenômeno só estará visível de forma completa do norte do Canadá ao Leste da Sibéria, passando pela Groenlândia e pelo Mar Ártico. Partes dos Estados Unidos, Europa e Ásia, por sua vez, terão uma visualização parcial do eclipse solar anular.

