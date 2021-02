Economia do Reino Unido tem tombo recorde de 9,9% em 2020

De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS), foi a maior retração anual do Produto Interno bruto (PIB) já registrada desde o início das estatísticas sobre a economia britânica.

A queda do PIB do ano passado foi mais que o dobro da contração de 2009, provocada pela crise financeira, e a maior desde o início dos registros oficiais modernos após a Segunda Guerra Mundial.

No quarto trimestre, porém, a economia britânica cresceu 1%, depois de ter saído da recessão com um avanço de 16,1% no terceiro trimestre.