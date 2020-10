Economia solidária e pré-vestibular para jovens carentes estão entre as propostas do candidato Luisinho do PT*

10:25:10

As palavras de ordem para a campanha 2020 são esperança e mudança. A população tem depositado toda a sua esperança na renovação e nas eleições deste ano as propostas essenciais para os cidadãos serão o contrapeso na escolha dos novos vereadores e vereadoras que representarão o povo pelos próximos quatro anos.

Luisinho do PT é um desses novos nomes com projetos relevantes e essenciais para a população, especialmente para quem vive na periferia, e uma alternativa aos nomes já saturados que votam de acordo com seus interesses pessoais. “A minha intenção é trabalhar duro ao lado do nosso futuro prefeito Elói Pietá para implantar nossos projetos, beneficiar as pessoas que mais precisam e dar ferramentas para que possam mudar o seu futuro”, explicou.

Entre os projetos para o seu mandato, dois deles são destinados para pessoas de baixa renda e para microempreendedores. O primeiro deles tem o objetivo de diminuir as desigualdades sociais e alçar os jovens da periferia ao posto de universitários com a criação de cursos pré-vestibulares com a utilização da estrutura física da Prefeitura para aulas semipresenciais. “A experiência é positiva, cidades que oferecem aulas gratuitas aos vestibulandos elevou a aprovação de alunos da rede pública em 45%”.

Outra proposta que chama a atenção de lideranças e da população é a Rede de Economia Solidária e Preservação de Negócios, voltado para pequenos e microempreendedores, que visa integrar empresários para formar uma rede que envolve produção, circulação e consumo de bens e serviços, criando um grupo focado em girar os pequenos negócios e proporcionar sustentabilidade a essas empresas, além de agregar valor sem que fiquem reféns do mercado. “Esse é um projeto que tem grande aceitação porque não é fácil ser pequeno empreendedor no Brasil, nós queremos promover a sustentabilidade desses negócios e estamos a disposição da população para debatermos o assunto e moldá-lo da melhor forma possível”, disse Luisinho.

