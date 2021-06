Ecossistema de Tecnologia e Inovação chega para atender as necessidades de escolas públicas e privadas

Ads

Curitiba, 24 de junho de 2021 – Escolas públicas e privadas determinadas a fazer parte de um momento transformador na educação já podem contar com o Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação, que chega para ajudar a promover os avanços que há anos o setor carece e que ficaram mais latentes com a pandemia. É também uma das estratégias de diversificação de negócios da Positivo Tecnologia S.A., empresa brasileira de tecnologia que mantém um programa de tecnologia educacional desde 1994. O Educacional é uma área de negócios dedicada com um modelo inédito e inovador, que integra e conecta as melhores soluções, escolas, editoras, empresas nacionais e internacionais, edtechs, ONGs e fundações para, juntos, transformarem o processo de ensino-aprendizagem de acordo com a necessidade de cada instituição ou rede de ensino, de maneira personalizada e na velocidade que as mudanças acontecem.

Para atingir esse objetivo, além de oferecer seu portfólio atual (modelo de negócio tradicional), o Educacional estruturou suítes pedagógicas e de hardware compostas por soluções próprias e de terceiros voltadas para a educação básica de Língua Portuguesa, Matemática e STEAM (acrônimo em inglês para Artes, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e que atendem as escolas públicas e privadas com curadoria, flexibilidade e inteligência. O Educacional tem o objetivo de integrar instituições de ensino, edtechs, alunos, pais, professores, ONGs e Fundações num mesmo ecossistema para juntos potencializar a educação no país.

Segundo Alvaro, há uma variedade enorme de soluções – só edtechs são mais de 500 -, e as escolas têm dificuldade para identificar e escolher as mais compatíveis e alinhadas com sua metodologia e estrutura. Têm dificuldade também para avaliar o impacto de softwares e aplicativos no desempenho dos alunos e como este desempenho reflete nos indicadores que são mapeados e acompanhados pela própria instituição e pelos governos. Além disso, não raramente, as escolas ficam presas com contratos longos às soluções que não as atendem mais.

“As suítes do Educacional foram pensadas para apoiar nessas dificuldades, pois incluem diagnóstico, curadoria e, se for preciso, indicação e mudança de rota, tudo baseado em análises e indicadores estratégicos integrados”, explica o vice-presidente do Educacional. Ou seja, se no meio do caminho uma ferramenta deixar de atender a determinada necessidade ou outra melhor surgir, o modelo flexível da suíte permite alterar sua composição sem prejuízo ao investimento, que se dá por meio de assinatura única. As suítes do Ecossistema também atendem à escola na questão de gestão de acesso, que ganhou ainda mais relevância com a LGPD, pois com apenas um login e uma senha, ativados pelo Hub.Educacional, é possível acessar todas as soluções digitais da suíte. O Hub.Educacional é uma tecnologia gratuita para instituições de ensino que integra aplicações educacionais em ambiente seguro com senha única e relatórios consolidados.

Quanto às edtechs, também se beneficiam do modelo do Ecossistema, uma vez que o Educacional promove seu acesso à área pública, permitindo que elas participem de licitações e contratos por meio da estrutura, garantia e solidez da Positivo Tecnologia S.A. e que municípios e estados também possam contratar as melhores plataformas de apoio ao aprendizado em Língua Portuguesa, Matemática e STEAM.

“Mas não vamos só unir softwares e apps, por exemplo. Vamos conectar o ecossistema de edtechs para que acessem os mercados público e privado de educação que tanto conhecemos, e tornar a gestão da escola mais estratégica na medida em que os professores poderão acessar indicadores de engajamento e performance dos estudantes em tempo real, com informações personalizadas para avaliar quais os melhores caminhos para se desenvolverem”, explica Alvaro. Segundo ele, queremos unir nesse ecossistema alunos, pais, professores e escolas públicas e privadas às soluções ideais para cada necessidade com inteligência, estratégia e empatia.

A rede pública de ensino atende mais de 81% de todos os alunos matriculados em 2020 na educação básica do país e, de acordo com o vice-presidente do Educacional, não é possível transformar a educação se não olhar para a área pública. “Por isso, o foco do Educacional vai além das escolas particulares. Nossa missão só se realizará quando a inovação na educação chegar para todos e todas”, afirma.

O Educacional já está em operação e pronto para atender às escolas públicas, privadas, edtechs e todos os interessados em se integrar ao Ecossistema de Tecnologia e Inovação. “Juntos, queremos que a jornada de ensino e aprendizagem seja surpreendente e engajadora,” conclui Alvaro Cruz.

Sobre o Educacional

Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação reúne soluções de apoio à aprendizagem em modelo disruptivo de negócio, baseado em suítes pedagógicas e de hardware voltadas para aprendizagem de Língua Portuguesa, Matemática e STEAM (acrônimo em inglês para Artes, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Área de negócios dedicada à educação da Positivo Tecnologia S.A. conecta pais, alunos, escolas, edtechs, editoras, empresas nacionais e internacionais em ecossistema único. Mais informações no site.

