Editorial: Salmos 107:1 NVT. Gazeta News Guarulhos

É dia de ação de graças aqui no Gazeta News Guarulhos. É um momento especial quando nos reunimos com nossos amigos profissional da área contando com nosso Ceo e Diretor executivo Robson S Moreira, Diretor de Redação Jornalista Marcelo Jatobá, Diretor Relações Públicas Jornalista Guilherme Conde, para agradecer por todas as coisas pelas quais somos gratos.

Com esse espírito, gostaríamos de agradecer a Deus e você.

Quando adquirir o Grupo Gazeta News Guarulhos, há 15 ano, eu nunca poderia imaginar aonde essa jornada me levaria. Desde então, acordo todos os dias para saber como podemos ajudá-lo a melhorar para bem atende-los

Nem posso dizer o quanto estou grato a Deus e a o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta oportunidade e pela confiança que você depositou no Gazeta News Guarulhos.

Então, neste dia especial, de nossas famílias para a sua, quero dizer duas palavras simples para você: Gratidão!!! Deus abençoe obrigado.

Até a próxima vez,

Robson Silva Moreira

Dr. CEO Gazeta News Gng