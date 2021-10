Educacional celebra importância do idioma oficial do Brasil com evento transmitido direto do Museu da Língua Portuguesa

Ads

Por Redação

Professor Pasquale Cipro Neto, a doutora e mestre em linguística aplicada Fernanda Liberalli, e a mestre em didática, teorias de ensino e práticas escolares Patrícia Dias se reúnem para falar sobre o papel das “Escolas do Agora” no ensino do idioma

A Língua Portuguesa é o idioma oficial de 260 milhões de pessoas de nove países e o quinto mais falado no mundo e o principal do Hemisfério Sul. Para celebrar a importância da Língua Portuguesa, que até 2050 deve ter mais de 500 milhões de falantes no mundo, e reforçar a importância da inovação para essa área de conhecimento, o Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação promoverá no Dia Nacional da Língua Portuguesa, 5/11, às 17h, um grande encontro que coloca a educação no centro do debate, desta vez com foco no idioma.

O evento “Escolas do Agora: Língua Portuguesa como identidade, autonomia e comunicação” será transmitido direto do Museu da Língua Portuguesa e contará com a participação do professor Pasquale Cipro Neto, da doutora e mestre em Linguística Aplicada, Fernanda Coelho Liberali, e da mestre em Didática, Teorias de Ensino e Práticas Escolares, Patrícia Diaz. Os interessados em acompanhar o encontro remotamente já podem se inscrever gratuitamente no site do evento.

O encontro terá como host o comunicador André Vasco e debaterá a importância da Língua Portuguesa como ferramenta para a escola oferecer uma educação que permita ao aluno compreender, propagar, conectar ideias e ser protagonista de sua história. O evento, primeiro a ser realizado no Museu da Língua Portuguesa após o período fechado por causa de um incêndio, ainda destacará o valor da língua e os desafios no seu processo de ensino-aprendizagem.

Para expandir o conhecimento gerado e discutido no evento, cada gestor que se inscrever gratuitamente para acompanhar o “Escolas do Agora” receberá um diagnóstico exclusivo para a sua instituição de ensino, e os educadores terão acesso a um e-book exclusivo do evento.

“Escolas do Agora” no Museu da Língua Portuguesa

Quando: 05 de novembro de 2021

Horário: das 17h às 19h

Como: on-line

Inscrições: gratuitas na página do evento

