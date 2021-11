Educacional, micro:bit, LEGO® Education, a FIRST® LEGO® League e Disney criam programa para incentivar a participação das meninas na ciência

Ads

Por Redação

Instituições com fins educacionais de todo país têm até o dia 03 de dezembro para se inscrever no programa EstroGênias – Meninas na Ciência e incentivar a participação de suas alunas nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM). Criado pelo Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação, em parceria com o micro:bit, LEGO® Education,a FIRST® LEGO® League e a Disney, o programa selecionará 25 instituições que receberão conjuntos de blocos da LEGO® Education, placas micro:bit e formação de professores, e ainda poderão participar da FIRST® LEGO® League e do desafio internacional do your:bit. Podem ser institutos, escolas públicas, organizações, secretarias municipais e estaduais e fundações. Basta atender a meninas de 6 a 16 anos e buscar a igualdade entre meninos e meninas no campo científico.

“Um estudo da Unesco mostrou que as diferenças nada têm a ver com o gênero e, sim, com os estereótipos na criação e desenvolvimento das meninas. Com o projeto EstroGênias, o Educacional ajuda as instituições a oferecem uma educação em STEAM que rompe essas barreiras e mostra para as meninas que elas podem sim, ser cientistas, programadoras, matemáticas e inventoras“, diz Alex Paiva, gerente LEGO® Education no Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação.

Segundo Alex, com o programa EstroGênias, mesmo as instituições que não têm projetos STEAM em seu dia a dia e mesmo as meninas que nunca tiveram contato com programação irão se surpreender com o que podem criar no campo científico. O LEGO® Education SPIKE Prime, um dos itens do kit que será entregue a cada equipe, por exemplo, contém peças do tipo LEGO®, sensores, motores e controlador que permitem a construção de um robô para a solução dos desafios. Já a placa BBC micro:bit, outra solução que será entregue, permite executar projetos relacionados a cultura maker, pensamento computacional e coding. O kit ainda inclui um conjunto Challenge Set da FIRST® LEGO League, temporada Cargo Connect, e um dispositivo para programação que possui os requisitos necessários e compatibilidade com os aplicativos de programação.

Mais informações e o formulário de inscrição estão no site do programa EstroGênias – Meninas na Ciência. As inscrições vão até o dia 03 de dezembro de 2021.

Sobre o Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação – reúne soluções de apoio à aprendizagem em modelo disruptivo de negócio, com soluções como suítes pedagógicas e de hardware voltadas para aprendizagem de Língua Portuguesa, Matemática e STEAM (acrônimo em inglês para Artes, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Área de negócios dedicada à educação da Positivo Tecnologia S.A., conecta pais, alunos, escolas, edtechs, editoras, empresas nacionais e internacionais em ecossistema único. Veja mais no site do Educacional.

