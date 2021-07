EFN – Expo Franquias Nordeste 2021 reúne diversas opções de investimento em franquias

Ads

14:59:03

A Constance Calçados será uma das marcas expositoras na feira de negócios. Com a premissa de proporcionar uma nova experiência para as mulheres no mercado da moda, a Constance foi criada em 2003 com origem mineira, atuando no segmento de calçados, bolsas e acessórios femininos. Presente em 19 estados, com mais de 180 lojas, a marca tem uma média de 150 mil clientes atendidos por mês e 2 milhões de calçados vendidos por ano.