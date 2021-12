Eleições 2022: Segundo Ipec, Lula lidera intenções de voto com 48%; Bolsonaro tem 21%

Ads

Foi divulgado nesta terça-feira (14) o levantamento do Ipec para as eleições presidenciais de 2022. O estudo foi feito de 9 a 13 de dezembro e ouviu 2.002 pessoas em 144 municípios. O levantamento trouxe a informação que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48% das intenções de voto. No segundo lugar vem o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) com 21% e em terceiro lugar Sergio Moro (Podemos) com 6%. A margem de erro é de 2 pontos para mais e para menos.

O Ipec é um instituto criado por ex-executivos após o encerramento do Ibope Inteligência. O novo instituto de pesquisa atua na área de consultoria e inteligência em pesquisas de mercado, opinião pública e política.

Os dados apurados não podem ser comparados com pesquisas anteriores em virtude da mudança dos nomes testados. O nível de confiança do levantamento é de 95%.

Confira os cenários possíveis para a disputa presidencial:

CENÁRIO 1

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 48%

Jair Bolsonaro (PL) : 21%

Sergio Moro (Podemos): 6%

Ciro Gomes (PDT): 5%

André Janones (AVANTE): 2%

João Doria(PSDB): 2%

Cabo Daciolo (PMN-Brasil 35): 1%

Simone Tebet (MDB): 1%

Alessandro Vieira (Cidadania): 0%

Felipe d’Ávila (NOVO): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Rodrigo Pacheco (PSD): 0%

Brancos / Nulos: 9%

Não sabem / Não responderam: 5%

CENÁRIO 2

Lula: 49%

Bolsonaro: 22%

Sergio Moro: 8%

Ciro Gomes: 5%

João Doria: 3%

Brancos/nulos: 9%

Não sabe/não respondeu: 3%

O instituto também levantou as intenções de voto relacionadas a outros fatores como localidade, opinião sobre o governo atual e religião. Entre os que escolheram Lula estão: os que avaliam a administração de Jair Bolsonaro como ruim ou péssima (68%); aqueles que moram no Nordeste (63%); os que moram nas periferias das capitais (55%) e os católicos (54%).

As intenções de voto em Lula são maiores quanto menor a renda familiar mensal e a escolaridade dos entrevistados. O ex-presidente tem 32% entre quem tem renda familiar mensal acima de 5 salários mínimos e atinge 57% entre quem tem renda familiar até 1 salário mínimo. Atinge 40% entre os com nível superior e chega a 55% entre quem tem o ensino fundamental.

Entre o atual presidente Jair Bolsonaro as maiores intenções de voto entre os que avaliam sua administração como ótimo ou boa (75%); os moradores da região Norte/Centro-Oeste (29%) e Sul (27%) e os evangélicos (33%), parcela em que aparece tecnicamente empatada com Lula. As menções ao presidente aumentam quanto maior a renda familiar mensal e escolaridade dos entrevistados. Passa de 14%, entre quem tem renda até 1 salário mínimo, para 30%, entre que tem renda acima de 5 salários. Tem ainda 18% das menções entre quem tem o ensino fundamental e atinge 25% entre os mais escolarizados.

Já Sergio Moro se destaca entre os eleitores que residem na região Sul (11%). Os demais candidatos apresentam intenções de voto distribuídas de maneira homogênea nos segmentos analisados.

Governo atual

O Ipec também divulgou a avaliação do governo Bolsonaro e apontou os seguintes percentuais:

Ótimo/bom: 19%

Regular: 25%

Ruim/péssimo: 55%

Não sabe/não respondeu: 1%

A pergunta feita pelo instituto foi “Na sua avaliação, o governo do presidente Jair Bolsonaro está sendo”, com as opções “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim” ou “péssimo”. Somados, os itens “ótimo” e “bom” correspondem ao percentual de aprovação da administração; e os itens “ruim” e péssimo”, ao de reprovação.

Com informações do G1.