Elói Pietá e Guti empatam tecnicamente em Guarulhos (SP)

Pesquisa do instituto RealTime Big Data/CNN Brasil aponta que os candidatos Elói Pietá (PT) e Guti (PSD) empatam tecnicamente nas intenções de voto para a Prefeitura de Guarulhos (SP), com 28% e 25%, respectivamente.

A margem de erro é de três pontos, para mais ou para menos. Guti é o atual prefeito da cidade e Pietá já ocupou o cargo.

Em seguida estão os candidatos Fran Correa (PSDB), com 7%; Simone Carleto (PSOL), com 2%; Rodrigo Tavares (PRTB), com 2%; Adriana Afonso (PL), com 2%; Wagner Freitas (PTB), com 1%; Professora Sandra Santos (PDT), com 1%; Professor Auriel (PCdoB), com 1%, e Eduardo Barreto (PROS), com 1%.

Néfi Tales Filho (PSL) e Marcio Nakashima (PDT) também registraram 1% cada um, mas ambos renunciaram às candidaturas depois de a pesquisa já ter sido concluída.

O candidato Jovino Cândido (PV) não pontuou. A pesquisa identificou ainda 13% de nulos e brancos e 15% que não souberam responder.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número de identificação SP07567/2020.

Foram entrevistadas 1.050 pessoas, por telefone, entre os dias 14 e 17 de outubro. Depois de a pesquisa ter sido feita houve algumas mudanças no cenário eleitoral: os candidato Márcio Nakashima e Néfi Tales Filho renunciaram às candidaturas.

A margem de erro é de três pontos (para mais ou para menos) e o nível de confiança é de 95%. Isso significa que se a mesma pesquisa fosse feita 100 vezes, o resultado seria o mesmo, dentro da margem de erro, em 95.

A pesquisa, amostral, é representativa da população do município com 16 anos ou mais. Ou seja: os entrevistados seguem um padrão semelhante ao da população total, respeitando-se a proporção por idade, região geográfica e sexo.

Estimulada

Elói Pietá (PT) – 28%

Guti (PSD) – 25%

Fran Correa (PSDB) – 7%

Simone Carleto (PSOL) – 2%

Rodrigo Tavares (PRTB) – 2%

Adriana Afonso (PL) – 2%

Wagner Freitas (PTB) – 1%

Professora Sandra Santos (PDT) – 1%

Professor Auriel (PCdoB) – 1%

Néfi Tales Filho (PSL)* – 1% (renunciou)

Marcio Nakashima (PDT)** – 1% (renunciou)

Eduardo Barreto (PROS) – 1%

Jovino Cândido (PV) – 0%

Não sabe – 15%

Nulo/branco – 13%

Esclarecimentos do instituto de pesquisa:

**Em atenção ao quanto determinado pela Resolução 23.600 do TSE, cumpre informar que o candidato Márcio Nakashima foi incluído na pesquisa porque constava como candidato quando ela foi registrada. Entretanto, sua renúncia foi homologada pela Justiça Eleitoral em 14.10.2020.

*O candidato Nefi Tales Filho, de mesma sorte, igualmente foi incluído na pesquisa pois constava como candidato, mas ele renunciou à sua candidatura em 20.10.2020.

Esta é a primeira de uma série de rodadas de pesquisas a serem realizadas com exclusividade pela CNN nas próximas semanas, em 11 capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Curitiba, Belém, Palmas e Goiânia, além das cidades paulistas de Campinas e Guarulhos. Juntas, essas cidades concentram 26,9 milhões de eleitores, que correspondem a 18,23% do eleitorado brasileiro.

Guti e Pietá também empatam em pesquisa espontânea

Os candidatos Guti (PSD) e Elói Pietá (PT) também empatam tecnicamente na pesquisa espontânea, quando se pergunta o candidato favorito do entrevistado sem apresentar uma lista de opções, com 19% e 18%, respectivamente.

A candidata Fran Correa (PSDB) também foi mencionada na espontânea, com 3%. Outros nomes foram citados por 4%, foram registrados 17% de brancos e nulos e 39% não souberam responder.

Pesquisa Espontânea

Guti (PSD) – 19%

Elói Pietá (PT) – 18%

Fran Correa (PSDB) – 3%

Outros – 4%

Não sabe – 39%

Nulo/branco – 17%

Guti e Pietá são os mais rejeitados

Os candidatos Guti (PSD) e Elói Pietá (PT) também empatam tecnicamente em rejeição, ou seja, são os candidatos em que os entrevistados mais disseram que não votariam. Nesta pergunta os entrevistados poderiam escolher quantas opções quisessem. Veja abaixo a rejeição por candidato (em %):

Rejeição

Guti (PSD) – 35%

Elói Pietá (PT) – 33%

Rodrigo Tavares (PRTB) – 12%

Jovino Cândido (PV) – 12%

Fran Correa (PSDB) – 11%

Professor Auriel (PCdoB) – 9%

Néfi Tales Filho (PSL)* – 9%

Wagner Freitas (PTB) – 8%

Simone Carleto (PSOL) – 8%

Professora Sandra Santos (PDT) – 8%

Marcio Nakashima (PDT)** – 8%

Eduardo Barreto (PROS) – 8%

Adriana Afonso (PL) – 8%

Maioria em Guarulhos desaprova Doria e prefeito Guti, mas opiniões se dividem sobre Bolsonaro

A pesquisa também incluiu perguntas sobre aprovação da gestão do atual prefeito Guti, do governador João Doria e do presidente Jair Bolsonaro. Veja os resultados:

Avaliação do presidente Jair Bolsonaro em Guarulhos

Desaprova – 45%

Aprova – 45%

Não sabe – 10%

Avaliação do governador João Doria em Guarulhos

Desaprova – 54%

Aprova – 30%

Não sabe – 16%

Avaliação do prefeito Guti

Desaprova – 55%

Aprova – 35%

Não sabe – 10%