Em carreata em Presidente Prudente, manifestantes pedem o impeachment de Jair Bolsonaro

Por G1 Presidente Prudente

Manifestantes realizaram um protesto na manhã deste sábado (23), em Presidente Prudente (SP), pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a ampliação da vacinação contra a Covid-19 e a retomada do pagamento do auxílio emergencial para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a organização do ato, cerca de 200 veículos participaram de uma carreata que começou no Coletivo Cultural Galpão da Lua, no Centro, e percorreu bairros de todas as regiões da cidade.

O coordenador regional da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Paulo Roberto Índio do Brasil, disse que a mobilização foi organizada pela Frente Brasil Popular e contou com o envolvimento de centrais sindicais, movimentos sociais e partidos políticos.

Ele salientou que os manifestantes decidiram realizar a carreata como forma de evitar aglomerações de pessoas e de manter o distanciamento social em razão da pandemia do novo coronavírus.

“A nossa maior preocupação é com a pandemia. O ato foi pacífico, tranquilo”, pontuou Índio do Brasil ao G1.

Carreata em Presidente Prudente pede impeachment de Jair Bolsonaro