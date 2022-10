Em entrevista exclusiva, jogador guarulhense Gabriel Albuquerque Serqueira fala dos seus desafios sendo atleta do Flamengo

Ads

O jovem atleta aproveitou para mandar um recadinho para os colegas das escolas.

1 Gazeta News Guarulhos (GNG) – Como nasceu sua vontade de praticar futebol?

Gabriel Albuquerque Serqueira—acho que desde da barriga da minha mãe eu joga e desde pequeno gostava bola

2-GNG – Desde quando você se dedica ao futebol?

Guilherme Mendonça Santana –8

3-GNG – Como é sua rotina de treinos?

Gabriel Albuquerque Serqueira—acordo já me arrumo depois já vou me aquecendo na parte da noite já saio me troco e vou pra outro treino

4-GNG – O que é mais difícil na vida de um esportista?

Gabriel Albuquerque Serqueira–

Treinamento, inicio de uma disciplina

5-GNG – E na sua modalidade, o que é mais difícil?

Gabriel Albuquerque Serqueira—ter ficar atento nas bola pra não passar nada

6- GNG – De quais campeonatos você já participou?

Gabriel Albuquerque Serqueira—federação. Libra f. Taça Kids. Paulista

7-GNG – Qual sua vitória mais marcante?

Gabriel Albuquerque Serqueira—Quando eu fiz o primeiro gol

8-GNG – E quando percebeu que podia alcançar um nível profissional.

Gabriel Albuquerque Serqueira—Quando eu via a torcida Gritando meu nome

9-GNG – Quem são seus ídolos dentro ou fora do esporte?

Gabriel Albuquerque Serqueira—o piqui

10-GNG – Qual time de futebol ganhou mais Copas do Mundo? Brasil

Gabriel Albuquerque Serqueira– Brasil

11-GNG- O que voce mais gosta de comer

Gabriel Albuquerque Serqueira— Maracujá

12-GNG – Quem é o artilheiro do Barcelona?

Gabriel Albuquerque Serqueira—Messi

13-GNG – Qual revista premia a chamada Bola de Ouro?

Gabriel Albuquerque Serqueira—franc football

14-GNG – Na década de 1990, Pelé era ministro do Esporte. Em qual país?

Gabriel Albuquerque Serqueira–

15-GNG – O que seus amigos acham de você como sendo um jogador? Eles criticam? Qual é a reação? Eu só tenho apoio deles a reação eles fala Bielzinho joga muito vai longe

Gabriel Albuquerque Serqueira–

16-GNG – Qual a data do seu nascimento?

Gabriel Albuquerque Serqueira—17-05-2012

17-GNG – Qual é o seu atual clube?

Gabriel Albuquerque Serqueira—flamengo e efar

18-GNG – Qual a sua altura?

Gabriel Albuquerque Serqueira—1.30

19-GNG – Qual a sua escolaridade?

Gabriel Albuquerque Serqueira—4 série

20-GNG – Qual posição no campo que você joga?

Gabriel Albuquerque Serqueira– volante

21-GNG – No que a escola de futebol contribui para a sua formação como atleta?

Gabriel Albuquerque Serqueira– sim

22-GNG – Qual foi o primeiro videogame que você jogou e quantos anos você tinha?

Gabriel Albuquerque Serqueira—5 anos

23-GNG – O que o esporte significa para você?

Gabriel Albuquerque Serqueira—Tudo eu amo o que eu faço

24 -GNG – Saudações os colegas da escola

Gabriel Albuquerque Serqueira—Eai beleza