O jovem atleta aproveitou para mandar um recadinho para os colegas das escolas.

1 Gazeta News Guarulhos (GNG) – Como nasceu sua vontade de praticar futebol?

Iarley Lopes de almeida oliveira –

Eu estava na rua vendo os colegas jogar bola, eles me chamaram para jogar, partir de então comecei a me ocupar no futebol e acabei que gostando

Comecei a me esforçar, e meu pai me colocou na escolinha e meu sonho é se tornar um jogador de futebol.

2-GNG – Desde quando você se dedica ao futebol?

Iarley Lopes de almeida oliveira – Desde 7 anos

3-GNG – Como é sua rotina de treinos?

Das onze ao meio dia e meio de sexta e sábado

4-GNG – O que é mais difícil na vida de um esportista?

Iarley Lopes de almeida oliveira – Quando bate o cansaço físico

5-GNG – E na sua modalidade, o que é mais difícil?

Iarley Lopes de almeida oliveira –

6- GNG – De quais campeonatos você já participou?

Iarley Lopes de almeida oliveira –

Participei duas vezes e conquistei duas medalhas

7-GNG – Qual sua vitória mais marcante?

Iarley Lopes de almeida oliveira –

Foi numa partida, quando eu conseguir empatar contra o Bahia

8-GNG – E quando percebeu que podia alcançar um nível profissional?

Iarley Lopes de almeida oliveira – Quando minha família, sendo meu pai, me matriculou no chute inicial escola Corinthians

9-GNG – Quem são seus ídolos dentro ou fora do esporte? Por quê?

Iarley Lopes de almeida oliveira – Neymar, Romero, eles são mais esforçados jogam bem.

10-GNG – Qual time de futebol ganhou mais Copas do Mundo?

Iarley Lopes de almeida oliveira – Brasil

11-GNG – Qual era o número da camisa de Raúl González quando jogava no Real Madrid?

Iarley Lopes de almeida oliveira – Camisa 11

12-GNG – Quem é o artilheiro do Barcelona?

Iarley Lopes de almeida oliveira –

Lionel Messi é o maior artilheiro da história do Barcelona

13-GNG – Qual revista premia a chamada Bola de Ouro? France Football

Iarley Lopes de almeida oliveira—

14-GNG – Na década de 1990, Pelé era ministro do Esporte. Em qual país?

Iarley Lopes de almeida oliveira – Brasil

15-GNG – O que seus amigos acham de você como sendo um jogador? Eles criticam? Qual é a reação?

Iarley Lopes de almeida oliveira – Eles incentivam, uns dizem que é pra mim ficar no Gool , outros dizem que é pra mim ficar na zaga, meu pai já pede pra mim fazer Googls ….

16-GNG – Qual a data do seu nascimento?

Iarley Lopes de almeida oliveira – 25/10/2010

17-GNG – Qual é o seu atual clube?

Iarley Lopes de almeida oliveira – Corinthians

18-GNG – Qual a sua altura?

Iarley Lopes de almeida oliveira – 1.40

19-GNG – Qual a sua escolaridade?

Iarley Lopes de almeida oliveira –

Sexta serie do primeiro grau

20-GNG – Qual posição no campo que você joga?

Meia ….

Iarley Lopes de almeida oliveira –

21-GNG – No que a escola de futebol contribui para a sua formação como atleta?

Iarley Lopes de almeida oliveira – Só me vejo como jogador, extrema disciplina, focado, na educação e aprendendo cada dia mais.

22-GNG – Qual foi o primeiro videogame que você jogou e quantos anos você tinha?

PS2, eu tinha por volta de 6, anos de idade.

23-GNG – O que o esporte significa para você?

Um ambiente de disputa e conquista, e de muitas batalhas

Iarley Lopes de almeida oliveira –

24 – Como você se sentiu sendo chamado para participar de uma peneira, tão esperada por milhares de atletas, do futebol brasileiro.

Iarley Lopes de almeida oliveira –

Me sinto muito feliz, e quero me dedicar ao máximo, para ser visto com bons olhos e passar do teste

25-GNG – Saudações os colegas da escola

Iarley Lopes de almeida oliveira—

Quero mandar um abraço, para os meus colegas de escola que muito torce por mim