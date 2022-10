Em entrevista exclusiva, jogador guarulhense Luís Henrique Silveira fala a dos seus desafios sendo atleta do São Paulo

Ads

O jovem atleta aproveitou para mandar um recadinho para os colegas das escolas.

1 Gazeta News Guarulhos (GNG) – Como nasceu sua vontade de praticar futebol?

Luis Henrique Silveira–

Comecei a jogar na escolinha do Guarani quando eu era mais novo

2-GNG – Desde quando você se dedica ao futebol?

Luis Henrique Silveira—

Desde os meus 4 anos

3-GNG – Como é sua rotina de treinos?

Luis Henrique Silveira—

De quarta-feira e sexta-feira das 15:30h as 17:20h

Terça-feira e quinta-feira das 19h as 20:30h

4-GNG – O que é mais difícil na vida de um esportista?

Luis Henrique Silveira—

Ter uma rotina regrada dos meus treinos

5-GNG – E na sua modalidade, o que é mais difícil?

Luis Henrique Silveira—

Chegar no profissional

6- GNG – De quais campeonatos você já participou?

Luis Henrique Silveira—

Copa Penha, Taça Kids, Copa São Paulo (disputado em Cotia no CT do São Paulo) e Campeonato Interno

7-GNG – Qual sua vitória mais marcante?

Luis Henrique Silveira—

Foi quando eu estava no Internacional da Penha, numa final e a gente precisava ganhar o jogo. Acabou 2×2 e fomos para os pênaltis. Eu fui o último batedor e converti em quanto o nosso goleiro pegava o último pênalti. Fomos campeões daquele campeonato e eu levei o troféu pra casa.

8-GNG – E quando percebeu que podia alcançar um nível profissional?

Luis Henrique Silveira—

Quando assistia o profissional e quis me dedicar. Senti uma emoção muito forte e minha família me incentivou.

9-GNG – Quem são seus ídolos dentro ou fora do esporte? Por quê?

Luis Henrique Silveira—

Apresas de não ser desejado por muitos, meu ídolo é o Son-Heung (Atualmente no Tottenham). Me identifico demais com ele.

10-GNG – Qual time de futebol ganhou mais Copas do Mundo?

Luis Henrique Silveira—

Brasil

11-GNG – Qual era o número da camisa de Raúl González quando jogava no Real Madrid?

Luis Henrique Silveira—

Número 7

12-GNG – Quem é o artilheiro do Barcelona?

Luis Henrique Silveira—

Messi

13-GNG – Qual revista premia a chamada Bola de Ouro?

Luis Henrique Silveira—

France Football

14-GNG – Na década de 1990, Pelé era ministro do Esporte. Em qual país?

Luis Henrique Silveira—

Brasil

15-GNG – O que seus amigos acham de você como sendo um jogador? Eles criticam? Qual é a reação?

Luis Henrique Silveira—

Eles me admiram e me inspiram.

16-GNG – Qual a data do seu nascimento?

Luis Henrique Silveira—

23 de agosto de 2007

17-GNG – Qual é o seu atual clube?

Luis Henrique Silveira—

São Paulo

8-GNG – Qual a sua altura

Luis Henrique Silveira—

1.58

19-GNG – Qual a sua escolaridade?

Luis Henrique Silveira—

Completando o ensino médio

20-GNG – Qual posição no campo que você joga?

Luis Henrique Silveira—

Meio Campo

21-GNG – No que a escola de futebol contribui para a sua formação como atleta?

Luis Henrique Silveira—

Contribui em treinar a gente, ajudando no melhor preparo físico.

22-GNG – Qual foi o primeiro videogame que você jogou e quantos anos você tinha?

Luis Henrique Silveira—

Foi um x-box e eu tinha 9 anos

23-GNG – O que o esporte significa para você?

Luis Henrique Silveira—

Significa muita paz porque quando eu jogo bola, parece que tudo para.

24 -GNG – Saudações os colegas da escola

Luis Henrique Silveira—

Meus pais e meus irmãos.