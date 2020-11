Em live no Pimentas, Guti mostra avanços que levou para a região

10:44:04

O candidato a reeleição e prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, o Guti, em live realizada na madrugada de quinta-feira (5) para sexta-feira (6), no bairro dos Pimentas, mostrou alguns dos avanços que a sua gestão trouxe para a região, entre elas o recapeamento e a troca da iluminação pública por LED na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Percorrendo a principal avenida dos Pimentas, Guti mostrou além da nova iluminação pública, os locais que receberam novas tubulações de água e esgoto, e um novo pavimento. “Ficou tudo mais iluminado e organizado”, acrescentou Guti

Guti enumerou os avanços que sua gestão trouxe para a região dos Pimentas como o fim do rodízio no abastecimento de água, o congelamento do IPTU, a troca dos abrigos de pontos de ônibus e a sinalização de trânsito de solo, entre outros.

O prefeito percorreu outras vias como a avenida Jurema que também ganhou novo pavimento e novas lâmpadas de LED, e a avenida Água Chata que foi recapeada. Ele disse ainda que o novo asfalto chegou para a avenida Santana do Mundaú, Estrada Municipal, entre outras.

Ao ser indagado por uma internauta quanto ao Hospital Pimentas-Bonsucesso, Guti disse que já iniciou a reforma dos dois andares do complexo hospitalar, mas que ainda busca recursos federais para entregar a obra.

