Em Paraty, policial dispara tiros em manifestação de mulheres

Manifestação em defesa dos direitos das mulheres na porta da delegacia municipal de Paraty foi reprimido com tiros. Um policial saiu do prédio atirando pro chão para dispersar o grupo e ainda arrancou os cartazes que as manifestantes haviam colado na porta do prédio público.

O ato que pedia pela aprovação da lei Observatório do Feminicidio em Paraty levou dezenas de mulheres até a Câmara Municipal e na sequência até a delegacia, onde reivindicavam que os atendimentos direcionados as mulheres que sofrem violências diversas, sejam de fato efetivos. A manifestação ocorreu de acordo com seu direito previsto por lei e foi interrompida, com ato de extrema violência, COM TIROS.

