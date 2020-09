Embalado, Flamengo encara o Ceará no Castelão, em Fortaleza

Ceará e Flamengo se enfrentam neste domingo (13), no Castelão, em Fortaleza, às 18h (horário de Brasília), pela décima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. De um lado, o campeão da Copa do Nordeste deste ano vem de duas derrotas consecutivas. Do outro, o atual campeão brasileiro chega embalado após engatar uma sequência de quatro vitórias seguidas.

Apesar dos últimos resultados, os rubro-negros não começaram o Brasileirão com o desempenho positivo. Nos cinco primeiros confrontos, venceram apenas um. O aproveitamento foi de apenas 33%.

A cada jogo a equipe carioca vem se acostumando ao planejamento do treinador Domènec Torrent. Antes da chegada do catalão, sob o comando do português Jorge Jesus, o Flamengo raramente modificava o time titular, sem justificativa de lesão ou suspensão. Já Dome adota um sistema de rodízio no time que começa jogando. Em nenhum dos nove confrontos no comando do Rubro-Negro, ele repetiu a equipe titular. Ao todo, dos 32 jogadores do elenco, o catalão já revezou 23 deles para iniciar uma partida. O zagueiro Rodrigo Caio foi o único atleta que esteve presente em todas as escalações.

Na noite de hoje (13), em busca da reabilitação no Brasileirão, o Vozão vai poder contar com o retorno do quarteto expulso contra o Santos. Os laterais Samuel Xavier e Bruno Pacheco, além do atacante Leandro Carvalho estarão à disposição do técnico Guto ferreira, que também retorna hoje (13) para a beira do gramado. Eles cumpriram suspensão na derrota para o Internacional por 2 a 0, em Porto Alegre (RS), na última rodada.

