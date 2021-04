Emirados Árabes Unidos nomeia sua primeira astronauta mulher

14:07:01

Os Emirados Árabes Unidos nomearam as duas próximas astronautas em seu programa espacial no sábado, incluindo a primeira astronauta do país.

O xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, o governante de Dubai que também serve como primeiro-ministro e vice-presidente do país, nomeou os dois astronautas no Twitter.

Ele identificou Noura al-Matroushi como a primeira astronauta dos Emirados Árabes Unidos. O anúncio não deu nenhuma informação biográfica sobre ela ou seu homólogo masculino, Mohammed al-Mulla.

Os dois haviam sido selecionados entre mais de 4.000 candidatos nos Emirados Árabes Unidos, uma federação de sete xeques na Península Arábica que também abriga Abu Dhabi.

Os dois passarão por treinamento no Centro Espacial Johnson da NASA em Houston, Texas.

Em 2019, o Major Hazzaa al-Mansoori tornou-se o primeiro astronauta dos Emirados Árabes Unidos no espaço, passando uma missão de oito dias a bordo da Estação Espacial Internacional.

Os Emirados tiveram outros sucessos recentes em seu programa espacial. Em fevereiro deste ano, os Emirados Árabes Unidos colocaram seu satélite Amal, ou Hope, em órbita ao redor de Marte, um primeiro para o mundo árabe. Em 2024, o país espera colocar uma nave não tripulada na Lua.

Os Emirados Árabes Unidos também estabeleceram a ambiciosa meta de construir uma colônia humana em Marte até 2117.

thehindu