IMPACTO estuda comportamento dos usuários para estruturar plataforma que oferece

segurança, transparência e rastreabilidade ao processo de doação a organizações sociais;

em São Paulo, foi selecionada uma organização de Guarulhos

Empresa anuncia campanha que utiliza inteligência de dados para

estimular investimentos sociais em projetos de educação

Fazer com que o apoio financeiro a organizações da sociedade civil seja percebido não como uma

doação, mas como um verdadeiro investimento: este é o princípio da IMPACTO, empresa social que

oferece uma plataforma tecnológica para conectar doadores em potencial a instituições que

necessitam de suporte para se estruturar e crescer. Com o lançamento de uma nova campanha

online, focada em seis iniciativas de educação espalhadas pelo país, a IMPACTO está implementando

um sistema de inteligência de dados a partir das motivações e do comportamento de quem investe

em projetos humanitários, para simplificar os processos de contribuição e proporcionar segurança,

transparência e rastreabilidade dos impactos gerados.

Para aplicar tecnologia a serviço do investimento social, a IMPACTO faz a curadoria de organizações

com estruturas já consolidadas, levanta as suas necessidades e estrutura campanhas de doação. A

partir das contribuições, a empresa realiza pesquisas com os usuários, como o que os estimula a

doar e quais são as causas que mais têm a ver com o seu perfil. Além disso, o investidor pode

acompanhar como o dinheiro está sendo utilizado, já que todas as instituições beneficiadas têm o

compromisso de prestar contas sobre o uso dos recursos para que possam receber novos repasses.

Todas estas informações estão sendo estudadas para que uma única plataforma traga soluções

simplificadas para envolvimento do investidor com as mais diversas causas humanitárias.

A fundadora e CEO da IMPACTO, Camila Soares, explica que a empresa pretende fazer bom uso dos

dados obtidos para enfatizar o papel dos investidores sociais no Brasil:

– Na cultura da doação, os benefícios são vistos de forma unilateral: a pessoa doa o dinheiro, mas é

como se os efeitos ficassem restritos à organização que o recebeu, sem beneficiar a vida de quem

contribuiu. Ao falarmos de investimento social, colocamos o indivíduo como agente de

transformação, que entende que, ao apoiar um projeto, gera valor para toda a cadeia produtiva e

está investindo em um futuro melhor para a sociedade. A tecnologia e a inteligência de dados nos

permitem criar uma rede de colaboração e confiança, que coloca cada vez mais pessoas no papel de

investidor a partir da percepção de que é rápido, fácil e vantajoso gerar impacto positivo em

qualquer lugar, sem dúvida ou necessidade de estar na linha de frente.

A nova campanha de educação da IMPACTO contempla as seguintes organizações: ONG Ação Vida

(Guarulhos – SP); Plataforma Impact (Rio de Janeiro – RJ); Associação Educacional Francisca Nubiana

(São João de Meriti – RJ); Parceiros Voluntários – Projeto Tribos (Porto Alegre – RS); Prisma –

Sociedade de Preservação Social, Cultural e Educacional (Barcarena – PA); e Associação Menino Feliz

(Paragominas – PA). O trabalho foi desenvolvido por meio de estudos que mostraram que, para

manter um aluno em sala de aula, há um custo médio de R$ 300 por mês, que inclui materiais

escolares, uniformes, alimentação, pagamento de professores e infraestrutura.

Fundada em 2016, a IMPACTO já arrecadou mais de R$ 500 mil para beneficiar diversos projetos.

Entre as principais ações da empresa até o momento, está a Campanha AÇÃO IMPACTO Covid-19,

que angariou mais de R$ 117 mil e 19 mil cestas básicas para alimentar e ajudar 93 mil pessoas, de 35

localidades, durante a pandemia. No momento, a IMPACTO tem também uma campanha de artes

marciais em andamento, para apoiar cinco organizações ao redor do país que acolhem centenas de

crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, com projetos de envolvimento com o

esporte.

CAMPANHA DE EDUCAÇÃO INCLUI PROJETO EM SÃO PAULO

Localizada em Guarulhos (SP), na Região do Recreio São Jorge, a ONG Ação Vida oferece assistência

social a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade, por meio de projetos de

educação que buscam promover uma sociedade mais igualitária. Fundada em 2004, a entidade

filantrópica atende cerca de 140 pessoas, sendo 90 crianças e adolescentes e 50 adultos. Os alunos

são incentivados, por meio da leitura, da interpretação de textos e do ensino de gramática e escrita,

a potencializar a autonomia cognitiva, visando maior inclusão social.

No ano de 2020, devido à pandemia de Covid-19, a associação suspendeu seus atendimentos

presenciais e iniciou a campanha “Generosidade e Solidariedade”, por meio da qual foram entregues

cestas básicas a mais de 6 mil pessoas e distribuídos equipamentos de proteção individual (EPIs) a

cerca de 5.800 pessoas. As atividades foram retomadas em agosto deste ano, e cerca de duzentos

jovens, com idade entre 7 e 17 anos, estão participando do projeto “Cultura é vida”, programa

socioeducativo com oficinas de idiomas, artes, danças e jogos.

Atualmente, a Ação Vida busca implementar o Projeto Educativa, que irá atender e acolher mais de

60 crianças e jovens, de 6 a 17 anos, oferecendo oficinas de orientação pedagógica, musicalização,

artes e artesanato. A diretora Executiva da ONG, Susana Barbosa, afirma que a parceria com a

IMPACTO vai ajudar na execução deste projeto socioeducativo, assim como reduzir a evasão escolar

de cada vez mais alunos:

– A Ação Vida acredita na potencialidade do trabalho em rede. Em tempos de pandemia, inovar é um

grande desafio para as OSCs, e acreditamos que a expertise do time da IMPACTO tem muito a

acrescentar na realização do projeto no Cabuçu, em Guarulhos. Com a campanha, vamos conseguir

reduzir a evasão escolar dos nossos alunos e aumentar o número de pessoas impactadas por meio

das oficinas realizadas no Projeto Educavida. A educação transforma pessoas, que transformam o

mundo, como disse Paulo Freire. Cada apoio de um investidor fará uma diferença fundamental na

vida das crianças. Trata-se de semear esperança no presente, para construirmos o futuro.