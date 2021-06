Empresa doa 18 toneladas de produtos ao Banco de Alimentos de Guarulhos

16:42:33

O Banco de Alimentos de Guarulhos recebeu nesta sexta-feira (11) a doação de 18 toneladas de itens não perecíveis da empresa Cummins. A entrega foi feita ao prefeito Guti pelo presidente da empresa no país, Adriano Rishi. Na oportunidade o prefeito entregou o primeiro Selo Amigo do Banco de Alimentos ao empresário. As doações irão ajudar a população em insegurança alimentar.

“Quero agradecer a empresa Cummins pelas doações, que irão chegar diretamente ao prato de quem precisa, das pessoas que estão passando por dificuldades ainda maiores nesta pandemia. Agradeço a todos que trabalharam juntos para que esta doação acontecesse”, afirmou o prefeito Guti durante a entrega.

“É uma oportunidade ímpar poder auxiliar as pessoas neste momento de pandemia que estamos vivendo, uma situação grave, e, como o prefeito disse, ajudar a colocar comida no prato delas. A parceria com a Prefeitura é muito importante porque não temos os meios para fazer com que os alimentos cheguem aos mais necessitados”, disse Rishi.

Já o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Alex Viterale, abordou a relevância das parcerias com o setor privado. “No município de Guarulhos a vulnerabilidade social lamentavelmente cresceu, como em todo o país, e as doações mostram a importância que a empresa dá para questões sociais. É fundamental que poder público e iniciativa privada trabalhem em conjunto, obviamente, dentro dos limites legais”, afirmou o gestor.

A entrega contou ainda com as presenças da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elen Farias, e do secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, Jorge Taiar.

Selo

Criado pela lei 7.909/2021, o Selo Amigo do Banco de Alimentos de Guarulhos é conferido pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social às empresas e estabelecimentos comerciais com o objetivo conscientizar, evitar o desperdício de alimentos, estimular a responsabilidade social e promover a sustentabilidade no município.

