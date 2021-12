Empresário judeu teve depressão curada com leitura do Novo Testamento

Ads

Após perseguir coisas que achava que o daria satisfação, um empresário rico judeu se viu caindo em depressão.

Um empresário rico judeu, que cresceu lutando contra a depressão e pensamentos suicidas, valorizava sua herança judaica, e por essa razão, quando os cristãos se aproximavam dele para falar sobre Jesus, ele discutia e ficava com raiva deles.

“Há um sentimento exagerado de ‘Eu não sou amado como eu quero ser amado, e eu não posso amar os outros como eu quero amar os outros”, conta ele de acordo com o One For Israel Ministry.

Seu sentimento de vazio o levou a buscar amor e a aceitação das pessoas, consequentemente ele se encontrou em uma comunidade envolvida com drogas e álcool, onde se envolveu com os vícios.

Quando ele estava na faculdade, ele fez amizade com o homem que sentava ao seu lado, e seu novo amigo o convidou para uma atividade que o judeu logo descobriu ser um estudo bíblico. Foi quando ele ouviu Lucas 15, a história do filho pródigo.

Após meditar sobre a mensagem, ele sentiu uma paz esmagadora, amor e aceitação abraçá-lo. O amor de Deus o destruiu. Em resposta, ele queria conhecer mais Deus, e ele percebeu que a única maneira de fazer isto é através da pessoa de Yeshua.

O judeu então começou a ler o Novo Testamento, e toda vez que ele lia, a mesma alegria e amor o cercava. Sua depressão e tendências suicidas foram removidas e ele questionava “Como um livro pode fazer isso? Como poderia apenas ler palavras faz isso comigo?” Ele percebeu que Jesus era real.

“Devo minha vida a Jesus. Porque eu sei sinceramente que eu teria me matado se não fosse pelo que Ele fez em mim”, disse ele. “