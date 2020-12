EMTU promove mudanças em linhas que partem de Guarulhos até o Brás

diariodotransporte12 horas atrás

A linha 096 vai atender a demanda da 593 que será descontinuada

WILLIAN MOREIRA

A EMTU, empresa que regulamenta a operação do transporte intermunicipal na Região Metropolitana de São Paulo, vai alterar o atendimento em duas linhas de ônibus que ligam Guarulhos a partir de Haroldo Veloso até o Metrô Brás, na região central da capital.

Segundo publicação no Diário Oficial deste sábado, 12 de dezembro de 2020, a linha 593TRO-000 – Guarulhos (Haroldo Veloso) / Metrô Brás que passava pelo bairro Jardim Cumbica, será interrompida e os passageiros desta região deverão ser atendidos pela linha 096TRO-000 – – Guarulhos (Haroldo Veloso) / Metrô Brás, que passa pelo Jardim Lenize. Ambas são operadas pelo Consórcio Internorte.

A principal mudança em relação às duas está no ponto em que a Rodovia Presidente Dutra é acessada, com a 096 entrando na região do Posto Sakamoto e não passando pelo Jardim Cumbica.

O motivo da mudança é justificado pela EMTU devido a uma baixa demanda e o surgimento de novas alternativas de deslocamento para a região do Brás e suas integrações tarifárias.

Apesar de anunciada, o processo de descontinuação da linha 593 não teve a data informada na publicação.

Willian Moreira em colaboração especial para o Diário do Transporte

