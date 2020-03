//Enfrentamento ao coronavírus altera funcionamento dos serviços de saúde em Guarulhos

Share this:

Neste momento de enfrentamento da pandemia de coronavírus (Covid-19), todos os serviços da rede de saúde de Guarulhos adotaram medidas para evitar a exposição desnecessária dos pacientes. Dessa forma, foram suspensas as consultas de rotina, campanhas e mutirões de saúde, eventos comemorativos, reuniões de equipe e para a retirada de insumos, grupos educativos e terapêuticos e demais atividades que promovam a concentração de pessoas.

As atividades dos médicos, cirurgiões dentistas, enfermeiros e demais profissionais de saúde foram reorganizadas e seguem o que foi estabelecido na portaria 055/2020-SS, publicada no Diário Oficial do município em 23 de março. Além de prevenir aglomerações desnecessárias, a medida visa a preservar a capacidade de funcionamento dos serviços de saúde. Saiba seguir como está operando cada um dos serviços.

Dispensação de medicamentos

A receita de medicamentos para tratamento de doenças crônicas, de uso contínuo, terá validade de 240 dias contados a partir da sua emissão. A validade da receita de medicamentos sujeitos a controle especial e antimicrobianos deverá atender obrigatoriamente à legislação específica.

Atendimento odontológico

Os atendimentos odontológicos eletivos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centros de Especialidades Odontológicas estão suspensos, ficando mantidos apenas os atendimentos de urgência nas UBS.

UBS

Nas UBS os procedimentos agendados também serão suspensos. Contudo, os profissionais de saúde estão verificando o prontuário de todos os pacientes com atendimentos marcados para verificar a necessidade da consulta presencial ou não. O mesmo está acontecendo com as consultas de pré-natal, que poderão ser adiadas. Também estão suspensas neste período todas as visitas realizadas pelos agentes comunitários de saúde.

O atendimento é prioritário às pessoas que compõem os grupos de risco nas coletas de materiais para exames e demais procedimentos. Sobre curativos de baixa e média complexidade, o profissional de saúde vai orientar como fazer em casa e fornecer os insumos pelo período necessário. Os casos mais complexos serão avaliados sistematicamente.

Os insumos para os dependentes de insulina, acamados e de nutrição serão dispensados mensalmente e o paciente ou responsável pela retirada será comunicado sobre data e horário para comparecimento na unidade.

Consultório na Rua

As equipes do Consultório na Rua do SUS manterão as abordagens, as quais serão realizadas observando a distância de um metro e, nas situações de atendimento a pessoas com sintomas respiratórios, utilizarão paramentação para precaução de contato e gotículas. Nos casos suspeitos da Covid-19, os profissionais do Consultório na Rua oferecerão máscara cirúrgica ao paciente e o conduzirão até o serviço de saúde indicado, sendo a UBS para casos leves e serviços de urgência para casos graves. O isolamento social dos casos leves ficará por conta da Secretaria de Assistência Social.

Serviços Ambulatoriais Especializados

Nos serviços ambulatoriais especializados, como SAE Carlos Cruz, CTA Centro de Testagem e Acolhimento), Centros de Especialidades Médicas (Cemegs), Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Centro de Referência à Saúde do Idoso (Ceresi), Centro Especializado em Reabilitação (CER), Centro de Atendimento Multiprofissional à Pessoa com Deficiência (CAMPD), Ambulatório da Criança e Tear estão suspensos todos os atendimentos não emergenciais, exceto traumas ortopédicos.

Com isso ficam suspensos os exames, agendamentos médicos e multiprofissionais presenciais e eletivos, podendo os pacientes serem atendidos de modo não presencial ou por telemonitoramento. Para os casos de maior gravidade e vulnerabilidade para a Covid-19, o atendimento será feito com data e horário marcado.

Nos serviços onde há atendimentos essenciais, como terapia renal substitutiva, tratamentos oncológicos, troca de Cateter Vesical de Demora, realização de curativo, entre outros, o funcionamento será mantido.

Atendimento domiciliar de idosos

O atendimento domiciliar de idosos pelo Ceresi está mantido e será realizado conforme critérios clínicos. As instituições de longa permanência para idosos também estão sendo orientadas sobre os cuidados que devem ser observados para a prevenção da Covid-19.

Pacientes com HIV/aids

As consultas de pacientes vivendo com HIV/aids serão espaçadas sempre que as condições clínicas permitirem, priorizando o atendimento daqueles com imunossupressão, evitando a permanência por tempo prolongado de muitas pessoas nos serviços. Já as coletas de CD4, carga viral, genotipagem, PCR e outros exames necessários ao seguimento das pessoas vivendo com HIV e hepatites virais serão mantidas segundo critério médico. Os serviços também facilitarão a dispensa de medicamentos, evitando retornos desnecessários às unidades.

Atendimentos domiciliares da equipe SAD

Os atendimentos domiciliares da equipe SAD serão reduzidos ou realizados por telemonitoramento. Ou seja, haverá diminuição das visitas programadas dos médicos, enfermeiros e dos profissionais da equipe multiprofissional (fisioterapeuta, fonoaudiologia, nutricionista, psicologia, entre outros), mediante avaliação da necessidade de cada caso. Para tanto, serão levadas em consideração as condições clínicas dos pacientes e necessidade de realizações de procedimentos, cuja ausência implique risco ou piora da situação de saúde dos atendidos.

Núcleo de Atendimento às Violências

O mesmo será feito pelo Núcleo de Atendimento às Violências, no qual os pacientes com consultas desmarcadas serão telemonitorados.

Hospitais, PAs e UPAs

Nos serviços de urgência e emergência ficam suspensos novos atendimentos eletivos. Para pacientes em retorno ou acompanhamento a suspensão do atendimento se dará a critério médico. Também ficam suspensas as visitas hospitalares, sendo os familiares informados por meio de boletins médicos.

Ouvidoria

Está suspenso o atendimento presencial na ouvidoria da sede da Secretaria de Saúde e nas ouvidorias das unidades hospitalares, ficando o atendimento aos cidadãos centralizado através dos seguintes meios de acesso: telefone 0800-772-2986, e-mails: ouvidoriasusguarulhos@gmail.com e ouvidoriasus@guarulhos.sp.gov.br, além do site www.guarulhos.sp.gov.br.

Vigilância Epidemiológica e tratamento da tuberculose

A dispensação de medicamentos para o tratamento para tuberculose (TB) deverá ser retirada mensalmente nas Unidades Básicas de Saúde. Para pacientes maiores de 60 anos de idade e coinfectados com TB/HIV, recomenda-se que o familiar retire mensalmente a medicação nas UBS.

Todas as demais ações de vigilância epidemiológica serão mantidas, mas executadas conforme o cenário epidemiológico prioritário no momento, para cada agravo de notificação compulsória monitorado pelo órgão.

Centro de Controle de Zoonoses

As atividades de controle do mosquito Aedes aegypti estão suspensas. As demais inspeções técnicas e os atendimentos de animais peçonhentos somente serão realizados em áreas externas dos imóveis. Também ficam suspensas as visitas domiciliares de acompanhamentos de animais com esporotricose, porém a população será orientada por telefone quanto aos procedimentos cabíveis.

Vigilância Sanitária

Os alvarás sanitários com validade até o dia 23 de março serão prorrogados por 60 dias. Todas as solicitações referentes à prorrogação de prazo de notificação preliminar, renovação de alvará sanitário, solicitação de alvará sanitário inicial, juntada de documentos, atendimento de comunique-se, recursos de auto de infração e auto de imposição de penalidade serão prorrogadas por 60 dias, após retorno do atendimento presencial da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão (devendo ser consideradas tempestivas pelos solicitados), exceto solicitação de desinterdição do estabelecimento, que deverá ser realizada através do e-mail atendimentofacil@guarulhos.sp.gov.br.

Também fica suspenso o atendimento presencial para esclarecimentos de dúvidas. As informações poderão ser obtidas através do telefone 2472-5083 ou pelo e-mail atendimentovisa@guarulhos.sp.gov.br. Por tempo indeterminado serão mantidos somente os seguintes atendimentos no protocolo: requisição e retirada dos talonários sujeitos a controle especial, retirada de alvará sanitário de transportadoras, comércio atacadista de saneantes, correlatos e cosméticos, indústrias e farmácias/drogarias.

Saúde do Trabalhador

As inspeções sanitárias em Saúde do Trabalhador serão realizadas de acordo com a prioridade dos riscos. Nas inspeções realizadas serão potencializadas as orientações aos empregadores e trabalhadores quanto às medidas de prevenção à Covid-19 nos ambientes de trabalho.

As solicitações referentes à prorrogação de prazo de notificação preliminar, juntada de documentos, atendimento de comunique-se, recursos de auto de infração e auto de imposição de penalidade serão prorrogadas por 60 dias, após retorno do atendimento presencial da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão (devendo ser consideradas tempestivas pelos solicitados). Serão suspensos atendimentos presenciais para esclarecimento de dúvidas. Orientações estarão disponíveis pelo telefone 2472-5492 e através do e-mail cerestguarulhos@gmail.com.