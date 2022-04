Equilíbrio marca classificação geral da 1ª Taça Kids Colégio Presbiteriano depois de encerrada segunda rodada

Ads

Ele joga na lateral-esquerda e como meia, é canhoto (característica das mais carentes no atual cenário do futebol), é alto (1,72 metro de altura), é jovem 14 anos, santista de coração. Este é Filipe Vicente Durço, de 14 anos, que atualmente defende o branco e preto do time sub-16 do Meninos da Vila, franquia em Guarulhos do glorioso alvinegro praiano, o Santos Futebol Clube. Entre seus ídolos, claro, o craque Neymar, uma das grandes revelações santistas da história, e que hoje brilha no PSG da França ao lado de ninguém mais ninguém menos que Mbappé e Lionel Messi, um dos ataques mais poderosos do futebol mundial. Na correria do dia a dia na escola (ele está no 9º ano do Ensino Fundamental) e na escola Meninos da Vila, Filipe arrumou um tempo e bateu um ótimo papo com a equipe de Jornalismo do Gazeta News Guarulhos. Veja!

Por Marcelo Duarte Jatobá

Gazeta News Guarulhos (GNG) – Oi, Filipe. Tudo bem? Nós, da equipe de Jornalismo do Gazeta News Guarulhos, agradecemos muito sua presença aqui. Então, vamos lá. Desde quando você joga futebol?

Filipe – Estou no Meninos da Vila há três meses. E é muito bom jogar pelo time do coração. Mas comecei no Boca Juniors de Atibaia (interior de São Paulo) e no 7 Society de Atibaia também. Eu morava lá. Isso já faz uns três anos. Sempre quis continuar. Viemos pra Guarulhos e hoje, graças a Deus, jogo pelo Santos.

GN – Você tinha 11, 12 anos. Hoje está com 14. Qual a diferença de jogar futebol há dois, três anos, e agora? Você percebe que existe muita diferença?

Filipe – Nossa. Muita diferença. Naquela época era bem mais fácil porque a disputa não era tão dura. Hoje é mais difícil, os jogos são mais disputados. É mais difícil, mas é muito mais interessante e desafiador.

GN – Mas o que mudou de três anos pra cá?

Filipe – Muita coisa. Quando a gente tem menos idade, não presta muita atenção no que é o futebol de verdade. A gente joga, se diverte, mas ainda não entende muito bem. Hoje, tenho conhecido muita coisa nova, até por causa das aulas. Hoje tenho conhecimento dos fundamentos, sei mais sobre controle de bola, o jeito de bater na bola.

GN – E falando de fundamentos, e sobre o que você aprende na escola Meninos da Vila, qual você considera sua principal característica como jogador, o que te diferencia?

Filipe – Acho que é minha força física. Corro muito, faço assistências e bato muito bem e forte na bola.

GN – E como você percebeu que essas suas características e qualidades como jogador?

Filipe – A gente vai crescendo e percebendo com o tempo. E também o professor é muito bom, me ensina bastante, cobra muito, pega no pé mesmo e isso é muito bom. Aí a gente começa a aprender os fundamentos e a entender o que é o futebol mesmo, na prática. Gosto muito das aulas.

GN – E você se inspira em algum jogador do futebol atualmente?

Filipe – No Neymar. Eu era pequeno e ficava vendo ele jogar na televisão. E como eu sou santista, ficava admirado com os dribles, as jogadas, a velocidade. Hoje ele deu uma caidinha. Mas ainda acredito que ele vai fazer uma Copa do Mundo muito boa. Talento ele tem. Acho que vai voltar a jogar o futebol que jogava no Santos.

GN – E além do Neymar, você tem outros ídolos no futebol?

Filipe – Cristiano Ronaldo (Manchester United, da Inglaterra) e Ronaldinho Gaúcho (que já encerrou a carreira). O Cristiano Ronaldo bate muito bem bola e cabeceia muito bem. É um dos melhores do mundo. Já o Ronaldinho Gaúcho driblava demais. Era incrível ver ele jogando. Ele driblava muito bem e chutava muito bem também.

GN – Além de jogar futebol, ter uma atividade física, o que você destacaria de importante que você aprende na Meninos da Vila?

Filipe – Eu era muito inibido. Hoje eu estou conseguindo me soltar mais agora, conversar com os amigos. Fiz e faço muitas amizades.

GN – E em relação aos professores e demais profissionais da Meninos?

Filipe – Meu professor conversa muito com a gente sobre a importância de ir bem nos estudos. Ele cobra notas boas. Melhorei bastante até na escola depois que comecei a jogar futebol. Se não melhorasse nos estudos, seria difícil ser jogador. A cobrança é grande. E eu gosto. Me esforço muito mais agora. Meu pai e minha mãe também cobram bastante essa parte. E tenho melhorado muito. E a gente também aprende muito sobre disciplina e humildade. Não é só futebol. É um aprendizado para a vida.

GN – Qual o seu maior sonho em relação ao futebol? Tem vontade de ser um jogador profissional ou tem outros planos?

Filipe – Quero muito ser jogador profissional. Quero jogar no Santos e na Seleção Brasileira.

GN – E como você enxerga o futebol brasileiro nos dias de hoje?

Filipe – Eu estou gostando muito, principalmente com a chegada desses técnicos estrangeiros. Com eles, o futebol melhorou bastante, está mais pegado, as disputas estão mais legais. Eu penso que está sendo bem bom a chegada desses treinadores. O futebol brasileiro só tem a ganhar.

GN – Para você, quais os melhores times de futebol hoje no Brasil?

Filipe – Palmeiras, Flamengo, Atlético (mineiro) e, claro, o Santos.

GN – E que jogadores em atividade hoje no Brasil você admira?

Filipe – O Hulk, do Atlético mineiro, porque é um artilheiro, faz muito gols, é muito bom. Também gosto do Gabigol e do Marinho (atacantes do Flamengo) e do Arrascaeta (meia do Flamengo). Gosto também do Jhojan Julio (meia atacante equatoriano) do Santos.

GN – E em relação à Taça Kids? Como está sendo essa experiência?

Filipe – Muito legal. A gente sente que é jogador de verdade. É muito interessante. Tem muitas escolas, muitos atletas, muita torcida. É muito bom entrar em quadra e sentir a vibração da torcida. Até o time joga com mais vontade, vibra muito mais.

GN – E quais suas perspectivas em relação ao campeonato?

Filipe – Quero ganhar todos os jogos, fazer muitos gols e levantar a taça. Eu acredito no meu time. Acredito muito que dá, sim, para a gente ser campeão e levantar a taça.

Pai de Filipe, Fulvio Durço comemora avanços de Filipe

Fulvio Durço, 44 anos, é empresário. Ele administra um site de apostas esportivas, o diamantesports.bet. É influencer digital, jornalista e, claro, um dos maiores incentivadores do filho Filipe quando o assunto é a escola de futebol Meninos da Vila. Ele comenta: “Ele gosta muito de futebol. Para mim, isso é ótimo. Porque é um grande incentivo para ele. E a escolinha ajuda muito na formação dele, de uma forma geral. Ele não aprende só a jogar futebol. Ele aprende, todos os dias, a ser uma pessoa melhor, um filho melhor, um aluno melhor, um estudante melhor”.

Fulvio conta que tem um “acordo do bem” com Filipe. “É assim. Eu e a mãe dele dissemos que se ele estiver bem nos estudos, ele continua a treinar e a jogar. É uma troca do bem. E tem funcionado. A melhora dele, em tudo, é muito clara, muito grande. Ele melhorou bastante na escola. E ele tem levado muito a sério não só os estudos como o futebol também. Sem falar que ele é canhoto e bate muito bem na bola. Ele ama futebol. Mesmo que ele não se transforme em um jogador profissional, com certeza tem se transformado em uma pessoa muito melhor. Nós investimos e apoiamos ele em tudo”.