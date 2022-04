Ads

Equilíbrio marca classificação geral da 1ª Taça Kids Colégio Presbiteriano depois de encerrada segunda rodada

Em razão da Páscoa, não haverá rodada neste domingo; o campeonato retoma suas atividades no domingo dia 24 de abril

Por Marcelo Duarte Jatobá

Depois das oito partidas restantes para o fim da segunda rodada, que aconteceram no domingo, 10 de abril, a classificação geral é marcada pelo equilíbrio entre as equipes. Na categoria sub-8, o líder é o Athletico-PR; São Paulo Select está na ponta da sub-10. Na sub-12, o Corinthians (Chute Inicial) aparece em primeiro. Já na sub-14 o líder é o São Paulo Futebol Clube. O Athletico-PR também está na ponta da categoria sub-16. Participam, ainda, do campeonato Flamengo, Santos (Meninos da Vila), Juventus e Boca Juniors.

“O que percebemos é que teve muito time que entrou muito ansioso e nervoso na primeira rodada. É natural. Até porque são meninos, muitos inclusive que estão disputando o seu primeiro campeonato na vida. E ainda mais com torcida, pais, mães, irmãos, amigos na torcida. É normal um certo nervosismo. Na segunda rodada, percebemos que a ansiedade da estreia já não interferiu tanto e vimos que a briga pela classificação e pelos títulos vai ser acirrada até o fim”, afirma Leandro Germano Melo, idealizador do evento e coordenador da Taça Kids e da Futebol Inicial Eventos Esportivos, escola de futebol oficial do São Paulo Futebol Clube em Guarulhos.

Para Tarcísio do Amaral de Jesus, também coordenador da Taça e da Futebol Inicial, só será possível apontar favoritos depois da quarta ou quinta rodada. “Ainda é muito cedo. Pelos jogos que vimos até agora, o que deu mesmo pra perceber é que é praticamente impossível falar de favoritismo agora. Claro que vimos um outro time com um futebol mais convincente, outros que ainda não mostraram o potencial. Mas ainda é muito cedo pra apontar favoritos. Muita água ainda vai passar por debaixo da ponte até termos uma ideia mais clara. Mas teremos 12 rodadas até as finais, que serão em 27 de junho. Então está tudo absolutamente indefinido”, avalia ele.

Artilheiros – Depois de duas rodadas, Lorenzo Grogia, da Juventus, é o artilheiro da categoria sub-8, com três gols. Otavio Ferreira do São Paulo Futebol Clube é o “matador” da categoria sub-10, com cinco gols. Já na sub-12, Maurício Rocha, do Corinthians (Chute Inicial), lidera com cinco tentos. O São Paulo Futebol Clube também tem o artilheiro na sub-14, com Matheus Cardoso, que marcou quatro vezes. O Santos (Meninos da Vila) é o dono da artilharia na sub-16, com Leonardo Palmeira, que fez quatro gols.

Todos os jogos têm cobertura exclusiva do maior portal de notícias de Guarulhos, o Gazeta News Guarulhos. Reportagens completas a cada rodada, durante toda a semana. O Gazeta News Guarulhos também faz transmissões ao vivo, pelo Facebook, dos jogos e de cada pós-jogo, com entrevistas exclusivas. Todo o conteúdo pode ser acessado pelos assinantes da página do Face (www.facebook.com/gazetanewsguarulhos). “Conseguimos oferecer um preço bem acessível pra ninguém perder nada durante todo o campeonato. É só R$ 19,90 por mês. E é bem fácil assinar. É só entrar na nossa página do Face e clicar em Assinar”, explica o CEO do site, Robson Moreira.

Estrutura – A 1ª Taça Kids Colégio Presbiteriano começou dia 27 de março. No total, serão 12 domingos, sempre com início às 8 horas. Os jogos são disputados na Arena Society, que conta com estacionamento e lanchonete. “Temos estrutura para oferecer segurança e conforto para todos. Trabalhamos muito para recebermos a todos da melhor maneira possível”, afirma o coordenador Melo. O encerramento será dia 26 de junho, data em que serão disputadas as finais. Local: rua Soldado João Spinardi , 10, Vila Silveira (travessa da avenida Timóteo Penteado, ao lado do Cemitério do Picanço).

