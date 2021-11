Equipamentos avançados e integração com forças policiais marcam os 24 anos da GCM

Ads

08:01:42

Guarulhos celebrou os 24 anos de atividades da Guarda Civil Municipal (GCM). A data marca a formação da primeira turma, em 1997, com 160 agentes desarmados, sem equipamentos de comunicação ou de acionamento. Hoje com aproximadamente 750 integrantes, equipada e com diversos serviços especializados, a instituição celebra as diversas conquistas em prol da prevenção e do combate à criminalidade e à violência na cidade.

O prefeito Guti agradeceu os funcionários pelo trabalho e falou sobre o planejamento para os próximos concursos. “Estamos muito felizes com o avanço que a GCM entrega dia após dia para proteger a cidade. Trabalhamos com afinco para que no ano que vem tenhamos mais guardas. É dessa forma, com valorização e respeito, que parabenizamos vocês”, enalteceu.

O que atualmente representa equipamentos comuns da rotina da guarda antes eram sonhos da equipe. É o que ressaltou o subcomandante Gentil, que iniciou sua jornada no primeiro pelotão. “Conquistamos muito com a nossa união e a vontade de trazer bem-estar para o morador”.

“Hoje temos plano de carreira, cargos e salários para valorizar o funcionário. Além disso, trabalhamos com equipamentos modernos como rádios digitais, central de atendimento para que os munícipes nos contatem, viaturas bastante equipadas e uniformes resistentes, sem contar a integração com as demais forças policiais. Lembro de quando cada uma dessas conquistas eram metas”, contou Gentil.

A cidade também foi beneficiada com a implementação dos serviços especializados para ronda ostensiva, operações com cães policiais e a fiscalização de trânsito e de medidas protetivas por violência doméstica.

ADS

“Hoje saí de casa pensando: todos os dias são como o primeiro dia, lá na década de 1990. Visto o uniforme azul marinho sempre com muito orgulho e alegria, como se fosse a minha segunda pele. É a mesma vontade e ânimo para servir à cidade que eu senti quando cheguei à GCM”, ressaltou Gentil.

Integração

A GCM está cada vez mais empenhada em ampliar a troca de experiências e conhecimentos entre as equipes que combatem a criminalidade em todo o Estado. Recentemente, a cidade assinou um termo de cooperação para o compartilhamento de dados e tecnologias com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a fim de melhorar o combate à criminalidade e o monitoramento viário.

Além disso, também entregou certificados de capacitação em gestão e comando e em ronda ostensiva para guardas de 14 municípios que se formaram em cursos oferecidos pela Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.