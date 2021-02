Equipe da OMS visita o segundo hospital de Wuhan para investigação de coronavírus

O Hospital Wuhan Jinyintan foi um dos primeiros a lidar com pacientes no início de 2020 que sofriam de um vírus até então desconhecido

Membros de uma equipe da Organização Mundial da Saúde (OMS) que investigava as origens da pandemia de coronavírus visitaram outro hospital de Wuhan que tratou primeiros pacientes com COVID-19 em seu segundo dia completo de trabalho em 30 de janeiro.

Leia também: Coronavirus | Equipe da OMS visita Wuhan, inicia trabalho de campo para rastrear origens de vírus

O Hospital Wuhan Jinyintan foi um dos primeiros da cidade a atender pacientes no início de 2020 que sofriam de um vírus até então desconhecido e é uma parte fundamental da história epidemiológica da doença.

“Acabo de voltar de uma visita ao hospital Jinyintan, especializado em doenças infecciosas e designado para o tratamento dos primeiros casos em Wuhan”, disse a virologista holandesa Marion Koopmans em um post no Twitter. “Histórias bastante semelhantes às que ouvi dos médicos da UTI.”

O zoólogo Peter Daszak, do grupo norte-americano EcoHealth Alliance, que faz parte da equipe, disse em um tweet que a visita foi uma “importante oportunidade de conversar diretamente” com médicos que estavam lutando contra o vírus no momento crítico.

As primeiras reuniões cara a cara da equipe com cientistas chineses aconteceram em 29 de janeiro, antes que os especialistas especializados em saúde animal, virologia, segurança alimentar e epidemiologia visitassem outro local inicial do surto, o Hospital Integrado de Medicina Chinesa e Ocidental de Hubei.

A OMS, com sede em Genebra, disse no final de 28 de janeiro no Twitter que sua equipe planeja visitar hospitais, mercados como o Huanan Seafood Market, que foi ligado a muitos dos primeiros casos, o Wuhan Institute of Virology e laboratórios em instalações como o Wuhan Center para Controle de Doenças.

“Todas as hipóteses estão sobre a mesa enquanto a equipe segue a ciência em seu trabalho para entender as origens do vírus COVID19”, tuitou a OMS. Ele disse que a equipe já havia solicitado “dados subjacentes detalhados” e planejava falar com os primeiros respondentes e alguns dos primeiros pacientes.

A missão tornou-se politicamente carregada, já que a China busca evitar a culpa por supostos erros em sua resposta inicial ao surto.

É improvável que uma única visita de cientistas confirme as origens do vírus. Determinar o reservatório animal de um surto é normalmente um esforço exaustivo que leva anos de pesquisa, incluindo coleta de amostras de animais, análises genéticas e estudos epidemiológicos.

Uma possibilidade é que um caçador de animais selvagens tenha passado o vírus a comerciantes que o levaram para Wuhan. O governo chinês promoveu teorias, com poucas evidências, de que o surto pode ter começado com a importação de frutos do mar congelados contaminados com o vírus, uma noção totalmente rejeitada por cientistas e agências internacionais.

Um possível foco para pesquisadores é o Instituto de Virologia de Wuhan. Um dos principais laboratórios de pesquisa de vírus da China, ele construiu um arquivo de informações genéticas sobre coronavírus em morcegos após o surto de SARS em 2003, ou síndrome respiratória aguda grave.