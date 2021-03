Erva mate e seus benefícios para o corpo

19:02:32

A erva mate é uma planta nativa da América do Sul muito utilizada no preparo do chimarrão, bebida típica no sul do Brasil, e no preparo do chá mate. Servido quente ou gelado, o chá é uma excelente opção para todos os dias. Seu uso é muito variado e vem caindo no gosto popular pelos quatros cantos do país. Além do fácil preparo, a erva mate traz uma série de benefícios para o corpo humano.